Un geólogo explicó en detalle por qué se produjo el terremoto en Colombia y si puede volver a ocurrir

Un fuerte sismo sacudió este lunes una amplia región de Colombia y se sintió en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales evacuaron preventivamente tras la activación de alarmas.

En este contexto, Eduardo Malagnino en comunicación con LN+, explicó como se produjo el sismo: “A medida que se va metiendo esta placa oceánica por abajo de la placa sudamericana, se va trabando. En un momento de se vence esa trabazón que tiene y ahí se produce la ruptura. La ruptura empieza en un punto, se llama foco”.

“Ese es el hipocentro. Y de ahí se despliega a lo largo de una superficie de fallamiento. Ese despliegue a lo largo de esa superficie de fallamiento genera obviamente todo el sistema de simicidad que vas a tener”, explicó el especialista.

Terremoto en Colombia

Asimismo, destacó: “La profundidad donde empieza la ruptura, es el foco y es el hipocentro. Y la proyección del hipocentro en la superficie del terreno es el epicentro”.

La relación con el último terremoto en Venezuela

Al ser consultado por la emergencia que atravesó Venezuela en el último tiempo, debido a la presencia de dos terremotos, el especialista explicó la relación con el sismo que ocurrió en la últimas horas en Colombia: “Comparten una de las dos placas que se movieron. Pero son dos cuestiones tectónicas diferentes”, remarcó.

Según el especialista, el terremoto de Venezuela fue un arreglo entre la placa del Caribe, que se mueve hacia el este, que se encuentra al lado del océano Atlántico, con respecto a la placa sudamericana. “La falla que generó esos dos sismos, de 7.2 y el 7.5, es una falla que se da en un desplazamiento lateral de un bloque con respecto al otro”, relató y, enseguida, ejemplificó: “Es como si vos partieras una baldosa y movieras lateralmente una baldosa con respecto a la otra”.

El terremoto en Colombia causó la muerte de 22 de personas hasta el momento. Santiago Saldarriaga - AP

Para explicar el sismo que ocurrió en las últimas horas, sostuvo que se produjo debido al desplazamiento de dos placas, la sudamericana, la misma que fue protagonista en los sismos de Venezuela y la placa de Nazca.

“Es una placa oceánica también, pero a diferencia de la placa del Caribe, está del lado del Océano Pacífico, y a diferencia de esas dos placas de Venezuela, esta, la oceánica, se mete por debajo de la placa sudamericana”, detalló el especialista y, enseguida, agregó: “Al meterse por abajo de la placa sudamericana, se va hundiendo y en esa zona de fricción se traba el movimiento, igual el movimiento deforma ambas placas en un momento determinado, cuando se vence esa resistencia de trabazón que hay en la superficie de las dos placas, se libera el movimiento y ahí se produce el sismo”.

Asimismo, destacó la profundidad del fenómeno natural: “En este caso se produjo un sismo bastante profundo”.