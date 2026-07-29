Un gran tiburón blanco hizo un salto inusual y el video generó dudas entre los expertos: ¿qué quiso hacer?

Un bañista capturó un momento insólito en Newport Beach (California, EE. UU.): un tiburón blanco joven saltó fuera del agua detrás de un practicante de bodyboard (también conocido como morey boogie).

Soaren Stevenson, vecino del condado de Orange, declaró a KTLA que estaba filmando a su hermano, Johnasen, el sábado pasado (25 de julio) cuando notó que un tiburón saltaba fuera del agua al fondo de la imagen, a poco más de cien metros de donde se encontraba el practicante de bodyboard.

Un gran tiburón blanco realiza un salto inusual tras un practicante de bodyboard

Christopher Lowe, profesor de biología marina y director del Laboratorio de Tiburones de Cal State Long Beach, afirmó que probablemente el animal estaba intentando aliviar un picor o simplemente divirtiéndose.

“Por la forma en que suelen saltar y aterrizar de lado o de espaldas, sospecho que saltan para deshacerse de los parásitos que se mueven en esas partes de su cuerpo, aliviando así el picor”, declaró a la emisora. “La única otra razón que se me ocurre es que salten por diversión”, añadió.

Según el Laboratorio de Tiburones de Cal State Long Beach, los tiburones blancos pueden vivir más de 70 años. Alcanzan una longitud promedio de entre 4,3 y 4,5 metros, siendo las hembras generalmente más grandes que los machos. Además, los tiburones blancos tienden a volverse más robustos con la edad.