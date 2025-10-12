Cinco heridos tras la caída de un helicóptero cerca de una playa de California

Cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara este sábado en la ciudad estadounidense de Huntington Beach, en California. Dos ocupantes de la aeronave fueron rescatados de los restos, mientras que otras tres personas que se encontraban en tierra al momento del impacto sufrieron lesiones y fueron trasladadas a hospitales locales, según informaron las autoridades municipales.

El siniestro ocurrió cerca de las 14 (hora local) en un estacionamiento. Las imágenes registradas por testigos muestran los restos del aparato incrustados entre palmeras y próximos a un hotel frente al mar, mientras personal de emergencia trabajaba para asistir a los heridos y asegurar el área.

Un helicóptero perdió el control y cayó, en California

En los videos se puede ver al helicóptero dando giros y un rápido descenso que terminó partiendo una palmera y con un choque contra el suelo. También, gracias a los registros filmados por los presentes, se puede observar el momento de la caída desde la óptica de los transeúntes: la gente corriendo en sentido opuesto y, después del incidente, parándose a ver qué había pasado.

La ciudad de Huntington Beach comunicó que las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos de la zona en condiciones que aún no se especificaron, según informó ABC News. También precisó que la nave estaba asociado a un evento denominado “Autos y helicópteros”, programado para el domingo, aunque no se aclaró si se encontraba realizando tareas vinculadas a esa exhibición al momento del accidente. En tanto, las autoridades de la ciudad confirmaron que bomberos y policías asistieron al lugar en respuesta a los reportes recibidos.

Helicopter Crash Under Investigation in Huntington Beach

Huntington Beach – Emergency crews are on scene following reports of a helicopter crash in Huntington Beach. At approximately 2:00 p.m., Huntington Beach Police officers responded to reports of a helicopter going down in… pic.twitter.com/asfwZaTmEA — City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) October 11, 2025

“Aproximadamente a las 2.00 p. m., oficiales de la Policía de Huntington Beach respondieron a reportes de un helicóptero que se estrelló en el estacionamiento de la playa”, describió la cuenta oficial de la ciudad en la que está.

Timothy Bartlett, un testigo consultado por ABC News, contó que captó el momento en que el helicóptero perdió estabilidad y descendió bruscamente. “En cuanto lo vi girar, supe que se iba a estrellar porque no se veía bien y algo andaba mal”, dijo.

El helicóptero perdió el control aparentemente luego de que se desprendiera el rotor de cola

Tras el impacto, la gente que se encontraba en la zona comenzó a correr hacia el lugar del siniestro. Sin embargo, la policía luego sacó del lugar a todos los presentes.

Por otra parte, según lo que observó Bartlett, el helicóptero perdió el control luego de que aparentemente se desprendiera el rotor de cola. El testigo aseguró que, si bien no se produjo un incendio, observó lo que describió como una posible fuga de combustible.