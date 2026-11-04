Un helicóptero se estrelló frente a la costa de Miami: al menos un muerto y dos heridos

MIAMI.- Por motivos que aún están bajo investigación, un helicóptero cayó cerca de Miami, en el estado de Florida, y dejó un saldo de un muerto y dos heridos.

Según informó la Policía del condado de Miami-Dade, el siniestro ocurrió a las 11.26 hora local (13.26 de Argentina) en la proximidad al Parque Estatal Bill Baggs.

“Los bomberos de Key Biscayne acudieron al lugar como parte de una respuesta de emergencia coordinada. Tres personas estuvieron involucradas en el incidente, y el personal de emergencia colaboró ​​para brindar asistencia. La investigación continúa en curso", indicó la fuerza local vía X.

El helicóptero hundido entre los flotadores amarillos

Posteriormente, la Guardia Costera confirmó el fallecimiento de uno de los tres ocupantes mientras que los otros dos fueron trasladados a un centro de traumatología local, consignó Associated Press (AP).

El helicóptero, modelo Robinson R44 II, se hallaba realizando un vuelo de fotografía, según consignó la Junta Nacional de Seguridad de Transporte.

En las imágenes que trascendieron, se observa al vehículo sobre el agua, boca abajo, entre dos flotadores amarillos que las fuerzas de rescate colocaron a modo de referencia. En esa zona se concentra la investigación.

Las fuerzas locales trabajan en la zona

Por su parte, la división de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP AMO, por sus siglas en inglés), informó que sus agentes respondieron cerca de las 11.20 local “a un reporte de accidente de helicóptero en la Bahía de Biscayne tras escuchar una llamada de socorro de un buen samaritano”.

“Dos tripulaciones de Embarcaciones Interceptoras Costeras de Operaciones Aéreas y Marinas de la CBP que operaban cerca llegaron como los primeros respondedores de aplicación de la ley en el lugar y recuperaron a dos individuos del agua”, aseguró.

La división de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos trabajó junto a bomberos en la zona CBP AMO

A su vez, informó que con el apoyo de los bomberos, los individuos fueron transportados a un muelle cercano para atención médica de emergencia. Uno de los pacientes fue trasladado por ambulancia mientras que otro debió ser evacuado a bordo de un helicóptero.

“El piloto del helicóptero fue transportado por separado por una embarcación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade mientras se llevaban a cabo medidas de salvamento. Las agencias socias respondedoras establecieron una zona de seguridad alrededor del sitio del accidente”, completó la CBP AMO.

Con información de Associated Press