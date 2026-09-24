Un hombre atacó con un cuchillo a cinco personas en un convento en Polonia: un muerto

Un hombre de 31 años atacó a cuchillazos a cinco personas en un convento católico de Jarosław, en el sudeste de Polonia y provocó la muerte de un hombre y heridas a otros cuatro presentes. La policía local detuvo al agresor este jueves por la mañana, alrededor de las 9.30, en el lugar del hecho.

La agresión empezó en una cafetería ubicada dentro del predio de la abadía, donde el sospechoso hirió a un sacerdote. Instantes después, caminó hacia el templo —donde en ese momento se realizaban confesiones y varios fieles esperaban el inicio de la próxima misa que estaba programada para las 10— y atacó al resto de las víctimas.

Los fieles se encontraban en el convento a la espera de la próxima misa - Jarosław

Las cinco víctimas, cuatro hombres y una mujer, fueron trasladadas a los hospitales de Przeworsk, Przemyśl y la propia localidad del ataque. Tres de los heridos sufrieron lesiones de gravedad y uno de ellos murió más tarde, según confirmó la vocera policial Anna Długosz al medio local Wyborcza.

Durante la tarde circuló la versión sobre una segunda víctima fatal en el hospital, pero la información fue desmentida poco después por las autoridades. El medio citado también informó que el aviso inicial a las fuerzas de seguridad lo dio un ciudadano de nacionalidad ucraniana.

El ministro del Interior y Administración de Polonia, Marcin Kierwiński, publicó en la red social X: “Trágicos acontecimientos en Jarosław. Un ciudadano ucraniano fue detenido inmediatamente por la policía tras el ataque a cinco personas. Las fuerzas de seguridad aclaran los motivos y las circunstancias del hecho”.

En el lugar trabajan la Fiscalía de Distrito de Jarosław, la Fiscalía Regional de Przemyśl, la policía de Rzeszów y peritos de diversas especialidades. El responsable fue sometido a exámenes médicos y psicológicos antes de quedar en prisión. De momento se desconoce la intencionalidad con la que el hombre llevó a cabo el ataque.

Abadía de Jarosław - Jarosław

Un clima de tensión

Si bien no se adjudica una conexión directa con el hecho, Jarosław es una zona muy cercana a la frontera con Ucrania, por lo que rige una alarma permanente en materia de seguridad.

Por ejemplo, el pasado domingo 13 de septiembre un dron ruso impactó un tren de pasajeros con 206 ocupantes que viajaba de Kiev a Varsovia, a dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. El ataque no provocó heridos entre la tripulación ni los viajeros, pero reavivó la tensión entre Rusia y Polonia.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió entonces desde la capital ucraniana que las acciones militares rusas representan una escalada y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos de su país.