Un hombre de 44 años sobrevivió el domingo después de saltar desnudo desde el puente de Brooklyn, en Nueva York, mientras sostenía una mochila sobre la cabeza a modo de paracaídas improvisado.

La secuencia quedó registrada en varios videos que se viralizaron en la red social X y culminó con el rescate del protagonista por parte de agentes de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 (hora local), cuando el sujeto, identificado como Galymzhan Abaildayev, escaló la torre norte del emblemático puente, del lado de Manhattan, ante la mirada de decenas de personas.

Un hombre desnudo saltó desde el puente de Brooklyn con una mochila como paracaídas y sobrevivió a la caída

Según informaron las autoridades, citadas por medios locales, el individuo colocó varias banderas en la parte superior de la estructura antes de quitarse la ropa y lanzarse al vacío. Una de ellas era la bandera de Kazajistán, mientras que otra consistía en una manta con distintas inscripciones, cuyo contenido no fue precisado.

Las imágenes difundidas en diferentes plataformas muestran el momento en el que Abaildayev se arroja hacia el East River mientras sostiene una mochila por encima de su cabeza, como si fuera un paracaídas improvisado.

Minutos antes del salto, efectivos de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York habían intentado convencerlo de que descendiera de la torre, pero no lograron persuadirlo.

La torre de suspensión del puente de Brooklyn desde la que saltó el hombre de 44 años tiene una altura aproximada de 85 metros

Tras caer al agua, el hombre fue rescatado por agentes de la Unidad Portuaria y trasladado al hospital NYC Health + Hospitals Bellevue. Milagrosamente, el hombre se encuentra internado pero estable y fuera de peligro.

Las dos torres de suspensión del puente de Brooklyn tienen una altura aproximada de 85 metros. El lunes, la Policía de la Gran Manzana informó que Abaildayev fue acusado de imprudencia temeraria, realización de grafitis, exhibicionismo público, allanamiento y alteración del orden público.

El cargo más grave es el de imprudencia temeraria en segundo grado (reckless endangerment), tipificado en el artículo 120.20 del Código Penal de Nueva York. Se trata de un delito menor de clase A y contempla una condena máxima de 364 días de prisión, una multa de hasta US$100, además de la posibilidad de imponer tres años de libertad condicional y trabajos comunitarios.

Un hombre desnudo saltó desde el puente de Brooklyn con una mochila como paracaídas y sobrevivió a la caída

Por otra parte, las acusaciones de allanamiento, exhibicionismo público, alteración del orden público y realización de grafitis suelen castigarse con sanciones más leves, que incluyen multas y penas de cárcel de corta duración.

En el caso de los grafitis, la legislación neoyorquina también prevé la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados. A ello podría sumarse el costo del amplio operativo desplegado por la Policía de Nueva York y los servicios de emergencia tras el salto desde el puente de Brooklyn.