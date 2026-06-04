Un hombre fue detenido con explosivos en su equipaje en el aeropuerto de California: tenía un teléfono con un temporizador

SACRAMENTO (AP).- Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a un hombre que llevaba lo que se describió como un artefacto explosivo lo suficientemente potente como para dañar un avión, además de un encendedor tipo soplete, un cuchillo, precintos plásticos y otros objetos similares, después de que intentara pasar por un control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Sacramento, en California.

El hombre, de 49 años y residente de esa ciudad, llevaba una bufanda que le cubría el rostro y guantes de látex, señaló el fiscal federal Eric Grant en un comunicado de prensa. También tenía cinco teléfonos celulares: uno con un temporizador de 15 minutos programado para iniciarse y otro con un mensaje en la pantalla de otro número de teléfono que decía: “Estaremos esperando tu llamada”.

Las fotos de la evidencia que fueron difundidas por los fiscales muestran un tubo de cartón de aproximadamente el tamaño de un rollo de papel higiénico, equipado con una mecha verde. Técnicos en explosivos examinaron el artefacto y determinaron que el polvo y la mecha eran “viables y energéticos”, indicó Grant.

El fiscal manifestó que, si el artefacto hubiera detonado junto a una ventana en una aeronave presurizada que volara por encima de los 10.000 pies (3 kilómetros), “tenía el potencial de dañar la aeronave y provocar una posible pérdida de presión en la cabina”. Si esto ocurre en medio de un vuelo, las máscaras de oxígeno caerían automáticamente y los pilotos deberían hacer un aterrizaje de emergencia.

En el marco del incidente, las autoridades arrestaron al hombre el sábado y el sospechoso compareció ante un tribunal federal en Sacramento este miércoles, acusado de posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto.

Su defensora pública, Meghan McLoughlin, expresó en un correo electrónico a la agencia The Associated Press el jueves que “a menudo hay más en estos casos que las acusaciones del gobierno”, y que el proceso penal revelará también la versión de su cliente. Todavía no se conocieron más detalles sobre cuál será el relato del acusado.

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