Un hombre murió tras saltar al recinto de los tigres en el zoológico de Yorkshire

Una tragedia ocurrió este sábado en Yorkshire, el condado al norte de Inglaterra, donde un hombre saltó al recinto de los tigres en un zoológico y murió por tras ser atacado por uno de los felinos. La noticia fue anunciada por la policía local, que vinculó el fallecimiento a las graves heridas sufridas.

El hecho tuvo lugar cerca de las 13.30 en el Yorkshire Wildlife Park, que funciona como zoológico, centro de rehabilitación y conservación de la vida silvestre y atracción turística en Branton, al sureste de Doncaster.

El hombre ingresó al recinto de la atracción “Land of the Tigers” (Tierra de los Tigres) del parque, que tiene una pasarela elevada de 300 metros, desde la cual los visitantes pueden observar a los tigres de Amur. Se calcula que solo quedan unos 500 ejemplares en estado salvaje de esa subespecie en peligro de extinción.

Murió debido a la gravedad de sus heridas

El recinto de esos animales incluye zonas boscosas, praderas y una pileta con cascada. Uno de los felinos se acercó al hombre tras su ingreso y comenzó a atacarlo.

Algunos espectadores tomaron sus celulares y grabaron la escena. El hombre, sentado en el piso, permaneció con sus manos levantadas en el aire mientras el tigre intentaba morderle la espalda. Luego se tiró al piso y el tigre le pasó por arriba, para atacarlo de frente.

El hombre volvió a sentarse e intentó frenar las mordidas señalando al tigre y gritándole “¡No!”. Aunque el animal paró por unos segundos, no tardó mucho en reanudar los ataques hacia él. Otro video reveló el momento en el que el hombre se encontraba ya acostado en el suelo, sin poder dar resistencia, y el tigre mordía su espalda con intensidad. El hombre gritó varias veces en clara señal de dolor.

Así es el recinto de los tigres en el Yorkshire Wildlife Park, al norte de Inglaterra Yorkshire Wildlife Park

Desde Yorkshire Wildlife Park publicaron un comunicado sobre lo ocurrido. “Podemos confirmar que un grave incidente ocurrió hoy en nuestro recinto para tigres. Nuestros procedimientos de respuesta en emergencias fueron activados de forma inmediata, y los servicios de emergencia se encuentran en la escena”, comentaron.

El zoológico trabaja con las autoridades para determinar qué fue lo que ocurrió. “La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, equipo y animales son nuestra máxima prioridad. El parque está cerrado ahora y permanecerá cerrado mañana”, informaron.

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre después de saltar a su recinto en un zoológico

La policía de South Yorkshire también compartió un comunicado donde informó que “el tigre atacó al hombre y le causó heridas graves”. Fue entonces que confirmó el fallecimiento. “Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, fue declarado muerto en el lugar”, consignó.

“La familia del hombre está al tanto y está recibiendo apoyo de agentes especializados. Nuestros pensamientos están con ellos en estos momentos tan difíciles”, contó.

Tras el incidente, el tigre permaneció en el recinto y no supuso ningún riesgo para los visitantes, que fueron evacuados después de lo ocurrido. El servicio de Ambulancias de Yorkshire señaló que había desplegado dos ambulancias terrestres y una aérea.