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“¡Destapalo, destapalo!“: bajo una lona y tras bidones de combustible para despistar ocultaban 470 kilos de cocaína

El cargamento fue detectado por un control de la Gendarmería en Tucumán

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Secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán
Secuestro de 470 kilos de cocaína en TucumánPrensa Gendarmería

Efectivos de la Gendarmería detuvieron en Tucumán a un conductor que transportaba 470 kilos de cocaína en la caja de la camioneta, ocultos bajo una lona y estibados detrás de bidones de combustible.

Según informó la fuerza federal de seguridad, el jueves a la noche gendarmes de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 controlaron en la ruta nacional Nº 157, a la altura de la localidad de Río Seco, una camioneta cuyo conductor manifestó, circular dentro de la provincia de Tucumán.

Secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán
Secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán

Pero ante las preguntas de rigor relativas al derrotero de su viaje y a la carga que transportaba, el conductor dejó dudas. Las inconsistencias alertaron a los uniformados, que procedieron a efectuar la requisa.

Al levantar la lona de la caja detectaron la existencia de bidones que contenían combustible, lo que aumentó la sospecha de los efectivos, ya que es es un método usual para disimular olores de estupefacientes.

Secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán
Secuestro de 470 kilos de cocaína en TucumánPrensa Gendarmería

En efecto, detrás de unas bolsas arpilleras de color verde se escondían el cargamento de droga.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el traslado de la camioneta al Escuadrón “Aguilares”. Allí, uno de los canes adiestrados reaccionó ante la presencia de la sustancia ilegal. Los efectivos extrajeron del sector trasero 449 paquetes envueltos en nylon amarillo, un total de 470,5 kilos de cocaína.

Secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán
Secuestro de 470 kilos de cocaína en TucumánPrensa Gendarmería

“Los sistemas de antecedentes de la Fuerza, determinaron que el conductor registra numerosos movimientos migratorios a países limítrofes. El magistrado interviniente dispuso la incautación de la droga, vehículo y demás elementos de interés para la causa, como así también el involucrado de nacionalidad argentina quedó detenido en infracción a la Ley 23.737″, se informó.

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