Un impresionante incendio en una torre residencial dejó varios muertos y desató una operación de rescate contrarreloj

AMBERES, Bélgica.– Varias personas murieron y muchas resultaron heridas en un incendio en un edificio residencial en la ciudad belga de Amberes, informó la policía el miércoles.

El fuego se declaró a media mañana en el octavo piso del edificio, donde viven más de 200 personas, en el barrio de Linkeroever de la ciudad, y del inmueble salía una gran cantidad de humo, explicó la policía local en un comunicado.

Incendio mortal en edificio de departamentos en Bélgica

Según informaron medios belgas, el cuerpo de bomberos de Amberes fue alertado de la situación alrededor de las 9.53 hora local (4.53 en la Argentina).

La evacuación del edificio de 10 pisos sigue en marcha. Se advirtió a los residentes que mantuvieran cerradas ventanas y puertas y, si era necesario, que apagaran cualquier ventilador debido a la cantidad de humo en el aire.

Aún se desconoce cuántas personas permanecen dentro del edificio y cuántas ya han sido evacuadas.

Lucha contra el fuego

La portavoz del cuerpo de bomberos de Amberes, Marie De Clercq, declaró que el incendio aún no se había extinguido y tampoco estaba bajo control.

Los bomberos combaten el fuego en condiciones difíciles debido a su tamaño e intensidad, informó la policía. Varios equipos de los servicios de emergencia y la policía estaban en el lugar, incluyendo una unidad especializada de drones. La causa del incendio no estaba clara de inmediato.

Captura de pantalla del video que circula en redes sociales sobre el incendio en Amberes, Bélgica, el 1 de julio de 2026. Fuente: X

Se activó un plan de emergencia médica para evitar que las víctimas saturaran los hospitales cercanos. Los residentes afectados fueron trasladados al centro de cuidados Hof Ter Schelde, cercano al edificio.

Una fotógrafa de la agencia AP en el lugar dijo que el humo disminuyó a primera hora de la tarde, pero que muchos equipos de emergencias seguían en el lugar.

Imágenes dramáticas de televisión desde el lugar mostraron a un hombre en uno de los pisos superiores envuelto en humo y colgando sobre un balcón en un intento por tomar aire fresco, antes de dirigirse a una ventana cercana.

Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners van de vreselijke brand op Linkeroever. Mijn diepe waardering gaat uit naar de nooddiensten die de vele getroffenen zo snel en veilig mogelijk trachten te helpen, en die hard werken om de brand te bedwingen. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 1, 2026

En una publicación en redes sociales, el primer ministro del país, Bart De Wever, exalcalde de Amberes, dijo que sus “pensamientos están con las víctimas y los residentes evacuados del terrible incendio en Linkeroever”.

“Mi profundo agradecimiento va para los servicios de emergencia que se esfuerzan por ayudar a las muchas personas afectadas lo más rápido y seguro posible, y que están trabajando duro para controlar el incendio”, dijo el premier.

El barrio de Linkoeroever, en la parte oriental de Amberes, es una gran zona residencial repleta de edificios de departamentos de gran altura y que limita con un gran parque donde se celebran conciertos de música al aire libre en verano.

Agencias AP y Xinhua