Un joven de 20 años fue asesinado a tiros durante un evento religioso en Brasil

La celebración de uno de los eventos religiosos más esperados del noreste de Brasil se vio interrumpida el lunes últimp por una tragedia, cuando un joven de 20 años fue asesinado luego de recibir un disparo por parte de un delincuente.

El crimen tuvo lugar durante el Festival de la Paz que se desarrollaba en el Arena Aeroporto de la ciudad de Sobral, en el estado de Ceará.

La víctima fue identificada como Antônio da Silva Mendes Neto y, según consignó el medio local Tribuna do Norte, se encontraba realizando un control vehicular en el estacionamiento del lugar cuando fue abordado por al menos dos ladrones.

Los presentadores debieron abandonar el escenario

Uno de los sospechosos disparó, y de acuerdo al relato de testigos, el joven intentó huir, pero después de recorrer algunos metros se desvaneció y falleció.

El evento fue transmitido en vivo por Youtube. En las imágenes se observa cómo los presentadores y los músicos debían abandonar, agachados, el escenario luego de haber escuchado los disparos. En el video también se escuchan los gritos de algunos de los participantes.

La transmisión se cortó y regresó minutos después. “Acabamos de recibir la confirmación del equipo de producción de que podemos mantener la calma. No ha ocurrido nada dentro del recinto del festival. Todo está bajo control. Puede que vean algo de movimiento fuera, pero, les pedimos a todos que mantengan la calma, porque necesitamos orar por la paz”, manifestó uno de los conductores.

El evento en el Arena Aeroporto de la ciudad de Sobral fue multitudinario Festival da Paz

Luego de reportarse el incidente, la Policía inició una investigación. El equipo forense se trasladó hasta el lugar para recolectar pruebas mientras que los efectivos locales intentaban identificar y detener a los autores del crimen.

“Respecto a otro caso de violencia en Sobral, en el estacionamiento de un festival de música religiosa, he dado instrucciones al secretario de Seguridad para que envíe más refuerzos policiales, todo el personal y el equipo necesarios, y que permanezcan en Sobral hasta que se logre la pacificación total”, expresó vía X el gobernador de Ceará, Elmano de Freitas.

Y agregó: “Tolerancia cero para estos criminales que amenazan la paz”.

El mensaje del gobernador de Ceará Redes

Por su parte, el Festival de la Paz emitió un comunicado donde expresó su pesar por el fallecimiento del joven y repudió los actos de violencia cometidos.

“La Oficina de Comunicación del Festival de la Paz se dirige al público para manifestar su más profundo pesar y su enérgico repudio ante el acto de agresión desmedida que tuvo como víctima a un ciudadano en el área externa del evento. Nos solidarizamos plenamente con la víctima y sus familiares en este momento de dolor, reafirmando nuestro compromiso innegociable con la valoración de la vida”, indicó.

Y continuó: “Aprovechamos la ocasión para expresar nuestro sincero agradecimiento a las fuerzas públicas de seguridad, que actuaron rápidamente y de manera eficaz para mantener el orden y garantizar la integridad física de todos los participantes presentes en el Festival”.