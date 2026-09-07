Un ministro de Pedro Sánchez apuntó contra la líder de AfD y expuso sus “contradicciones” tras el triunfo

MADRID.– El ministro español de Transportes, Óscar Puente, cuestionó a la líder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, tras la contundente victoria de la formación de ultraderecha en las elecciones de Sajonia-Anhalt, y puso el foco en la aparente contradicción entre su vida personal y algunas de las posiciones políticas que defiende el partido.

Puente publicó en X una fotografía de Weidel y escribió: “Alice Weidel, lideresa del AfD, partido de extrema derecha alemán, que hoy ganó las elecciones en Sajonia-Anhalt. Casada con otra mujer nacida en Sri Lanka, con la que reside en Suiza. Toda una oda al haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga”.

Alice Weidel lideresa del Afd partido de extrema derecha Alemán, que hoy ganó las elecciones en Sajonia-Anhalt. Casada con otra mujer nacida en Sri Lanka, con la que reside en Suiza. Toda una oda al haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. pic.twitter.com/3xye14izE4 — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 6, 2026

La publicación generó reacciones en la red social, y muchos los tildaron de machista. Un usuario preguntó al ministro socialista si ser homosexual era incompatible con pertenecer a la extrema derecha. Puente respondió que lo llamativo era la combinación entre la defensa de determinadas políticas y la situación personal de la dirigente alemana.

“Liderar un partido abiertamente homófobo y contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo, antiinmigrantes y partidario de cerrar fronteras, y ser homosexual, casada con otra persona del mismo sexo, inmigrante y residir fuera del país cuyas fronteras quieres cerrar es bastante raro. Será que soy del PSOE y me cuesta entenderlo”, afirmó.

Weidel, de 47 años, mantiene una relación con Sarah Bossard, productora cinematográfica suiza nacida en Sri Lanka, con quien tiene dos hijos. La familia pasa buena parte del tiempo en Suiza, aunque la dirigente de AfD sostiene que su residencia principal y el centro de su actividad política están en Alemania.

Nacida en Gütersloh, en la antigua Alemania Occidental, Westudió Economía y Administración de Empresas, obtuvo un doctorado en Economía, trabajó para Goldman Sachs y vivió varios años en China, donde además aprendió mandarín. Su carrera estuvo vinculada durante años al mundo financiero y de las inversiones antes de incorporarse a la política.

Alice Weidel con su pareja

El contraste señalado por Puente se produce en un momento en que AfD atraviesa uno de sus mayores avances electorales. La formación obtuvo alrededor del 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, muy por delante de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz, que logró el 17,5%, y del Partido Socialdemócrata (SPD), que consiguió el 9,2%.

El resultado convirtió a AfD en la primera fuerza del Parlamento regional, aunque sus 39 escaños sobre un total de 83 no le permiten alcanzar por sí sola la mayoría absoluta. La formación deberá ahora buscar apoyos para intentar formar gobierno, en un proceso que pondrá a prueba el llamado “cordón sanitario” mantenido hasta ahora por los partidos tradicionales alemanes frente a la ultraderecha.

“Van a destruir a la gente”

El avance de AfD también fue uno de los temas abordados por Puente durante una entrevista con el programa La Cafetera, de Radiocable. El ministro rechazó las explicaciones que presentan el crecimiento de la extrema derecha como una consecuencia inevitable del supuesto fracaso de las políticas tradicionales.

“Yo esto no lo acepto”, afirmó Puente, quien consideró que las dificultades de los gobiernos para responder a las expectativas de los ciudadanos no justifican recurrir a fuerzas que, según sostuvo, “van a destruir a la gente”.

El dirigente socialista comparó esa alternativa con un “suicidio colectivo” y apeló a la experiencia histórica para advertir sobre las consecuencias de entregar el poder a movimientos de extrema derecha. “Se sabe por la historia cómo acaba esto”, señaló.

El ministro español rechazó que el avance de la extrema derecha pueda justificarse por el descontento con los partidos tradicionales y advirtió sobre sus consecuencias para la democracia Diego Radamés - Europa Press - Diego Radamés - Europa Press

Puente trasladó además esa advertencia a España y apuntó directamente a Vox y a su líder, Santiago Abascal. A su juicio, si la ultraderecha llega a formar parte de un Gobierno nacional, “será el fin de la democracia en España”. El ministro rechazó también la idea de que problemas como la falta de acceso a la vivienda puedan justificar un giro hacia la extrema derecha.

“Es absolutamente disparatado” sostener que, porque un Gobierno no resuelva determinados problemas, “hay que ponerse en manos de los nazis”, afirmó.

El ministro también rechazó que la izquierda esté contribuyendo al crecimiento de la ultraderecha por denunciar sus posiciones. En su opinión, quienes realmente favorecen a estos partidos son aquellos que los legitiman políticamente y les permiten acceder a gobiernos.

“Nosotros lo combatimos y lo vamos a seguir combatiendo, que nadie tenga ninguna duda”, sostuvo.

Agencias AFP y Reuters