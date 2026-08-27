Un misterioso objeto apareció en una playa de Italia, desconcertó a los bañistas y desató teorías de todo tipo

Un enorme objeto negro apareció en una playa repleta de turistas en la ciudad italiana de Alassio. Esta presencia a plena luz del día, en uno de los balnearios más populares de Liguria, desconcertó a los numerosos bañistas y desató especulaciones de todo tipo.

El gigantesco cilindro negro destacaba por sus dimensiones desmesuradas respecto del entorno, rodeado de sombrillas, reposeras y turistas.

El objeto cilíndrico flotante desconcertó a los bañistas y turistas

En un primer momento, de acuerdo a lo informado por medios locales, algunos pensaron que podía tratarse de restos de un naufragio o de algún elemento arrastrado por las corrientes.

Otros incluso hicieron comparaciones humorísticas entre los habitantes de la zona, que llegaron a describir el elemento como una especie de “Caballo de Troya moderno” llegado desde el mar.

Sin embargo, las primeras hipótesis apuntaron a que se trataba de una gran defensa portuaria, también conocida como ‘protector de casco’, un dispositivo utilizado para evitar daños y choques en embarcaciones de gran porte durante las maniobras de atraque.

La estructura, que llegó por mar desde el este, probablemente está relacionada con el equipamiento utilizado en puertos para grandes buques, como portacontenedores o cruceros. Las defensas varían de tamaño y son accesorios náuticos cilíndricos para proteger el casco de golpes, roces e impactos entre embarcaciones.

La aparición en una playa colmada de bañistas

Según informó el diario italiano Secolo XIX, una de las posibilidades es que la estructura haya caído al agua en alguna instalación portuaria y posteriormente fuera desplazada por las corrientes hasta llegar a Alassio.

Entre las zonas consideradas por los investigadores figura Vado Ligure, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el punto exacto de procedencia.

Mientras crecía el interés público, la Autoridad Portuaria, la Guardia Costera y la Policía Local de Alassio desplegaron un operativo para asegurar el área y evaluar las alternativas para retirar la estructura sin afectar la actividad turística ni causar daños en la playa.

Las autoridades portuarias desinflaron y retiraron el objeto

Para evitar perturbar la tranquilidad pública o interferir con las actividades de playa, las autoridades desinflaron y retiraron la defensa gigantesca durante la noche del miércoles.