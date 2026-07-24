Un niño de 12 años murió en una balacera narco que conmocionó a Montevideo: hay cinco heridos

Un niño de 12 años murió este viernes en la canteras del Parque Rodó en Montevideo, Uruguay, tras haber quedado en medio de un tiroteo narco. Cinco personas resultaron heridas, entre las que se encuentra otro menor de edad.

El incidente ocurrió en una zona donde se reúnen conductores de autos y motos para correr picadas clandestinas, reportó el medio local El País Uruguay.

Durante el día, en cambio, en ese lugar suelen haber choferes de escuelas de manejo que llevan a sus estudiantes a practicar en las inmediaciones.

El hecho

El tiroteo tuvo lugar poco después de la 1 frente al Paseo de los Pescadores. Videos que se difundieron en redes sociales mostraron a decenas de personas reunidas en la zona mientras autos y motos pasaban. La aglomeración fue masiva: había aproximadamente 200 vehículos.

De un momento a otro se escucharon disparos -alguien que abrió fuego en forma de ráfaga- y la gente empezó a gritar. Otros, en tanto, se escondieron en sus vehículos.

La víctima de 12 años recibió un disparo en el tórax y fue trasladado al Hospital Pasteur, donde murió a causa de sus heridas. Otras cinco personas resultaron lesionadas. Dos de ellos, de 14 y 22 años, son familiares del joven fallecido, todos de apellido Puglia.

Los otros tres lesionados tienen 26, 30 y 54 años. Todos sufrieron heridas de bala y fueron trasladados e internados en hospitales locales. El hombre herido de 30 años cuenta con antecedentes penales.

Tras el incidente, efectivos policiales se presentaron en el lugar por un llamado que llegó al 911 a la 1.17. Varios participantes de las picadas agredieron a los agentes antes de escapar.

Sin embargo, abandonaron una moto de alta cilindrada, sin matrícula y con impactos de arma de fuego en la intersección de Rambla Presidente Wilson y Cachón, y que fue secuestrada por las autoridades.

▶️ Así fue el momento del ataque a disparos en las canteras del Parque Rodó pic.twitter.com/MMYvuPENxs — Telemundo (@TelemundoUY) July 24, 2026

Fuentes policiales informaron a El País Uruguay que los Puglia conforman una banda con ese nombre y que los heridos que no comparten el apellido también formarían parte del mismo grupo criminal.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es la de un enfrentamiento narco. Los Puglia tuvieron en el pasado disputas con Los Albín, otra organización criminal, por el manejo del negocio de la droga en Villa Española.

Los investigadores sospechan que el ataque de este viernes por la madrugada habría funcionado como una venganza por un quíntuple homicidio que tuvo lugar en el barrio El Monarca y que, a su vez, revivió la rivalidad entre Los Suárez y Los Albín, reportó el medio local.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se refirió a la balacera y las picadas clandestinas en una conferencia de prensa.

“No se puede pensar otra cosa que es horrible que nos pase esto. Más allá de que en América Latina esto es más normal, en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo. Los tiempos cambian y la evaluación que hago es que hay que apretar cada vez más”, expresó.