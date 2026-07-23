Murió Bruno Betancor, futbolista uruguayo de 22 años

El futbolista uruguayo Bruno Betancor murió este miércoles a los 22 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. El delantero jugaba en Deportivo Italiano, institución que confirmó su fallecimiento a través de una publicación en redes sociales.

El club de la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó la noticia durante la medianoche y despidió al atacante en su cuenta oficial de Instagram: “Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador Bruno Betancor, o mejor conocido como “Bola”, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio”.

En la misma publicación agregaron: “Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP y, como dirías vos, primo Bola, hay que ver”.

La imagen posteada por Peñarol para despedir al futbolista

El delantero se formó en las divisiones inferiores de Fénix y llegó a Peñarol en 2022, donde debutó en Primera División el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool —de Uruguay— en el estadio Belvedere bajo la dirección técnica de Alfredo Arias. En ese equipo disputó 14 partidos repartidos entre los ciclos de Arias, Darío Rodríguez, Juan Manuel Olivera y Diego Aguirre.

En 2024 inició una serie de préstamos que lo llevaron a Everton de Chile, equipo donde marcó un gol frente a Coquimbo Unido en siete presentaciones, y luego a Rentistas, donde sumó 12 partidos.

Al año siguiente se incorporó a Cerro y jugó cuatro encuentros antes de salir al exterior para integrar la reserva de Al Ain en Emiratos Árabes Unidos. A su regreso a Uruguay acordó su llegada a Cerrito, aunque de acuerdo con lo informado por el medio uruguayo El País rescindió su vínculo antes de debutar.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que se habría llevado prendas de sus compañeros

También se probó en Deportivo Riestra, pero no quedó y volvió a Uruguay. Durante esa breve estadía en el país, protagonizó un episodio que lo puso en los titulares de distintos medios deportivos: cámaras de seguridad lo filmaron mientras se llevaba indumentaria deportiva de sus compañeros del plantel. La situación se resolvió después, cuando Betancor pagó el valor de la ropa.

En su última etapa integró el plantel de Deportivo Italiano durante la Divisional C de 2026, espacio en el que marcó dos goles en 104 minutos disputados a lo largo de cuatro encuentros. La noticia generó conmoción en el fútbol uruguayo, donde diversos clubes y futbolistas expresaron sus condolencias.

Pocas horas después, el mediocampista brasileño Ignacio Sosa recordó a su amigo y excompañero con un mensaje en su cuenta de Instagram. Ambos futbolistas iniciaron su camino en el Siete Estrellas Baby Club del barrio Flor de Maroñas, hicieron juntos las divisiones inferiores en Fénix y compartieron el plantel de Peñarol durante el segundo semestre de 2023.

El mensaje de Ignacio Sosa tras conocer la noticia

El volante citó una publicación de agosto de 2023 y dedicó unas palabras para despedir al atacante: “De esas noticias que uno no se quiere enterar nunca. Mi hermano de la vida. Nos tocó empezar este sueño juntos, en el barrio, en la calle, y terminamos compartiendo momentos que nunca imaginamos”.

“Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste. Me voy a quedar con todos los recuerdos buenos que tenemos juntos. Esa lealtad que siempre tuviste con los tuyos, y ese compañerismo único. Por todo eso, gracias AMIGO, te voy a llevar siempre en mi corazón. Que en paz descanses, Negrón”, concluyó.