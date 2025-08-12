Un partido del Mundial de waterpolo Sub 20 femenino se interrumpió por un tiroteo: la reacción de las jugadoras

Momentos de terror se vivieron el domingo a la tarde durante un partido del recién iniciado Mundial de waterpolo femenino Sub20, en Brasil, cuando las jugadoras de las selecciones de China y Canadá debieron abandonar la pileta en mitad del encuentro luego de que se escucharan disparos en las inmediaciones del estadio.

Se trataba del segundo partido que se disputaba en la Arena Acuática de la ciudad de Salvador. Las chinas se imponían por 3 a 2 cuando quedaban alrededor de cinco minutos del segundo cuarto. En ese momento, se escuchó un fuerte estruendo proveniente de la calle, que enseguida llamó la atención del público en las gradas, quienes, asustados, se agacharon y se arrojaron al suelo; sin embargo, el partido continuó unos segundos más.

El momento en que una balacera interrumpe el Mundial de waterpolo femenino Sub 20 en Brasil

A continuación, la referí decidió detener el encuentro y comenzó a pitar y a hacer señas con sus brazos para que todas las jugadoras abandonaran lo antes posible el agua, en medio de la incertidumbre sobre qué podría haber provocado las detonaciones. Las deportistas se agruparon en el borde de la pileta y quedaron recostadas boca a la espera de los acontecimientos.

No obstante, los disparos cesaron y, en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se vio cómo algunos de los espectadores, curiosos, decidieron mirar desde lo alto de las tribunas para ver cuál era la situación en la calle. Poco más de un minuto después, el juego continuó.

Tras la reanudación, que concluyó con la victoria por 12 a 8 de las asiáticas, el jefe de la federación de deportes acuáticos del estado de Bahía, Marco Antonio Lemos, comentó que las detonaciones provenían de la Policía que disparó al aire en un enfrentamiento con un ladrón que intentaba escapar y que fue detenido.

El torneo que reúne a los mejores 16 seleccionados juveniles comenzó el domingo y continúa esta semana con presencia argentina. En su debut el combinado albiceleste superó a México por 16 a 7, pero cayó ante Brasil en la tarde del lunes por 16 a 9.

Segundas en el Grupo C, las jóvenes argentinas definen su pasaje a la fase eliminatoria frente a Croacia, que ganó sus dos partidos previos, este martes desde las 9 de la mañana.

Con información de AP.