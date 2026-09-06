Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un vuelo de American Airlines: lo ataron con precintos y cinta adhesiva

Un violento incidente tuvo lugar el jueves en un vuelo comercial que partió de la ciudad de Dallas, en Texas, cuando uno de los pasajeros comenzó a agredir verbal y físicamente a la tripulación y al resto de las personas que iban a bordo de un avión de American Airlines. Cuando la situación escaló rápidamente, debido a que el hombre presentaba evidentes signos de haber tomado alcohol y se tornó muy agresivo, un grupo de personas lo redujo y lo ató a un asiento con precintos de seguridad y cinta adhesiva industrial.

Aproximadamente dos horas después de que el vuelo AA618 partiera del aeropuerto de Fort Worth, el hombre de 67 años —oriundo de Arizona— comenzó a comportarse de forma extraña. Los testimonios de los testigos, citados por CBS News, aseguraron que “de un segundo a otro” tomó del cuello al pasajero que iba sentado a su lado y lo insultó a los gritos.

El agresor, que viajaba en la primera clase de la aerolínea, empezó a insultar en voz cada vez más alta, lo que hizo que todos los que se encontraban a su alrededor trataran de calmarlo. Ahí fue cuando todo se tornó más violento. El hombre comenzó a recitar frases sobre Jesús y a señalar que quienes estaban ahí “se irían al infierno”. Además, profirió insultos racistas y homofóbicos a los pasajeros y las tripulantes que se acercaron.

El pasajero, en medio del vuelo X

“Llamó a una de las azafatas con un insulto racista”, dijo al medio estadounidense Richard Olenick, quien iba sentado a pocos asientos. Él también fue uno de los que finalmente ayudó a reducirlo cuando la situación escaló rápidamente y luego compartió la foto del pasajero atado en sus redes sociales. En la imagen se puede ver al hombre con varias vueltas de cinta adhesiva alrededor de las muñecas, el torso y la cabeza.

Juan Mejia, un agente de policía retirado que iba junto a él, añadió: “Todos los que estábamos en primera clase fuimos básicamente víctimas del discurso de odio, discriminación, hostilidad y vulgaridad que salía de su boca”.

La cinta adhesiva y los precintos con los que finalmente fue inmovilizado fueron proporcionadas por uno de los miembros de la tripulación. El hombre, sin embargo, no se rindió fácilmente. “Me mordió la mano. No me rompió la piel, solo me dejó marcas de dientes. Estábamos cubiertos de su sangre”, dijo Mejia.

Debido al fuerte altercado, el avión tuvo que desviar su trayecto original con destino al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, y dirigirse momentáneamente a Baltimore, en Maryland. Así, el agresor permaneció inmovilizado por aproximadamente 15 minutos más hasta que el vuelo aterrizó y la policía local y los agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) se hicieron cargo de la situación y se lo llevaron.

La policía de la Autoridad de Transporte de Maryland arrestó al pasajero —cuya identidad no trascendió— y le abrieron un registro por “cargos estatales”. Tras esto, el avión pudo continuar su viaje hacia Newark.

El incidente ocurrió en un vuelo con destino a Newark Instagram @americanair

Más tarde, American Airlines emitió un comunicado por lo sucedido. “El 3 de septiembre, el vuelo 618 de American Airlines se desvió a Baltimore (BWI) debido a un pasajero conflictivo. A su llegada, las fuerzas del orden recibieron la aeronave y ayudaron a desembarcar al pasajero antes de que el vuelo continuara su viaje”, detallaron.

Y, para cerrar, señalaron: “La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia. Agradecemos a nuestros empleados su profesionalismo y a nuestros clientes su comprensión”.

Según datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) consignados por CBS, se reportaron más de 1160 incidentes con pasajeros conflictivos en lo que va de este año, lo que contrasta con los aproximadamente 1600 incidentes registrados durante 2025. Los expertos afirman que estos casos se vuelven cada vez más comunes y que las medidas adoptadas en este vuelo son “legales” y “se ajustan al protocolo”.