Se casaron en Cali tras el terremoto, pidieron donaciones a sus invitados y llevaron la ayuda vestidos de novios

Annie Agredo y Santiago Fernández celebraron su boda en Cali el 20 de agosto, pero el terremoto que afectó al suroccidente de Colombia modificó una parte de los preparativos. Los recién casados pidieron donaciones a sus invitados y las entregaron vestidos de novios.

¿Por qué los novios cambiaron los planes de su boda en Cali?

Según Noticias Caracol, la pareja llevaba más de seis meses con la organización del casamiento cuando ocurrió el movimiento telúrico. Annie es oriunda de Cali, una de las ciudades afectadas.

El terremoto llevó a Annie Agredo y Santiago Fernández a incorporar una iniciativa solidaria a su boda en Cali

Hasta el 18 de agosto, allí había 80.000 damnificados, 107 viviendas colapsadas y 800 averiadas. Los datos corresponden al Informe Consolidado N.º 33 de Asocapitales, elaborado con datos de las autoridades territoriales.

Ante esa situación, decidieron adaptar la celebración para recordar a los afectados. Santiago explicó que buscaron realizar un encuentro “mucho más respetuoso y congruente con la ciudad y lo que estaba pasando”.

El cambio principal estuvo relacionado con los obsequios. En lugar de organizar una lluvia de sobres o recibir regalos, solicitaron a los asistentes que llevaran insumos destinados a quienes sufrieron las consecuencias del terremoto.

Los aportes se concentraron, sobre todo, en productos para el mercado. La cantidad reunida ocupó un taxi que casi no tuvo espacio suficiente para trasladar todos los elementos hasta el centro de acopio.

La respuesta de los asistentes permitió reunir tantos insumos que apenas entraron en el taxi utilizado para transportarlos

La búsqueda de un centro que necesitara colaboración

Annie y Santiago arribaron a Cali el domingo 16 de agosto y comenzaron a buscar sitios donde pudieran ayudar desde el lunes siguiente. Durante el recorrido encontraron espacios con voluntarios disponibles, pero sin donaciones que pudieran organizar y clasificar.

Finalmente, dieron con un centro de acopio que requería asistencia durante las noches. Annie señaló que las personas comenzaban a retomar sus trabajos y que, por ese motivo, quedaban menos manos para colaborar. Al advertir además que el centro se vaciaba, los novios anotaron los productos necesarios y compartieron el pedido con quienes participarían del casamiento.

La mujer afirmó que “todo el mundo” puso “su granito de arena”. También destacó la respuesta de los asistentes, quienes “se pusieron la mano en el corazón” y colaboraron con los insumos requeridos.

¿Cómo fue la llegada de los recién casados con las donaciones?

Una vez finalizada la celebración, la pareja se dirigió al mismo centro de acopio con los productos reunidos. Ambos todavía llevaban su vestimenta de gala: ella llegó con su vestido de novia y él, con su traje.

En lugar de regalos o dinero, pidieron a sus invitados productos destinados a las personas afectadas por el terremoto

Cuando ingresaron al lugar, allí se desarrollaba un encuentro que incluía una oración, la presencia de un pastor y la actuación de un grupo musical. Al verlos, los presentes interpretaron una marcha nupcial. Annie vinculó esa recepción con el momento que atravesaban y expresó que creen “que fue el universo uniendo energías tan lindas”.

La escena se difundió en redes sociales y la imagen de los recién casados se volvió viral. Santiago contó que los recibieron “con mucho amor y cariño” y definió la entrega como una forma de devolverle algo a la ciudad que los había acogido de la misma manera.

Para la pareja, la iniciativa fue apenas un gesto frente al trabajo de quienes colaboraban en el centro de acopio. Llegar allí el mismo día de su boda, todavía vestidos de novios, fue también una manera de acompañar y agradecer a los voluntarios que seguían ayudando a los damnificados.