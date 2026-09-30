Un pasajero del vuelo de Flydubai: “Tuve que sacudir a los pilotos suplentes para que tomaran el control del avión”

TEL AVIV.– El vuelo FZ1073 de Flydubai, que llevaba cerca de 180 pasajeros desde Dubai hacia Tel Aviv, terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de un violento episodio dentro de la cabina. Mientras varios pasajeros forcejeaban con el hombre que había atacado a uno de los pilotos, el avión perdía altura y dos pilotos adicionales que viajaban a bordo parecían paralizados por la situación.

Un pasajero israelí que participó de esos minutos de caos relató al diario The Jerusalem Post cómo logró hacerlos reaccionar para que tomaran el control de la aeronave y cómo, junto con otros viajeros, improvisaron una forma de inmovilizar al agresor.

“Tuve que sacudirlos [a los pilotos suplentes] para que se movieran hacia adelante y tomaran el control del avión, porque estaba cayendo”, contó el hombre, cuya identidad fue preservada por el periódico israelí.

El pasajero se comunicó durante varias horas por WhatsApp con el periodista Zvika Klein mientras todavía permanecía en Arabia Saudita, donde el vuelo FZ1073 de Flydubai, que viajaba de Dubai a Tel Aviv, había realizado un aterrizaje de emergencia.

Según su relato, el incidente comenzó cuando uno de los pilotos atacó al otro con un pequeño cuchillo y lo apuñaló varias veces. El agresor intentaba obligar al piloto herido a salir de la cabina, aparentemente para quedarse solo al mando de la aeronave.

Fue entonces cuando pasajeros israelíes que estaban sentados cerca de la parte delantera del avión corrieron hacia la cabina y se sumaron al forcejeo, contó el entrevistado.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

El hombre aclaró al Jerusalem Post que él no había sido uno de los que lucharon físicamente contra el atacante. Su tarea, dijo, fue conseguir que otros dos pilotos de Flydubai que viajaban en el avión llegaran hasta la cabina y buscar algún elemento que permitiera inmovilizar al agresor.

De acuerdo con su reconstrucción, los pasajeros consiguieron sacar al atacante y permitir el ingreso de los otros pilotos. Uno de ellos tomó el control del avión, mientras que el segundo necesitó más tiempo para reaccionar al impacto de la situación.

El pasajero aseguró que ambos trabajaban para Flydubai y que, según entendía, habían sido asignados a viajar en ese vuelo. La presencia de cuatro pilotos a bordo no estaba vinculada a ninguna alerta de seguridad previa.

Según explicó The Jerusalem Post, los dos pilotos adicionales habían sido asignados al vuelo ante la posibilidad de que eventuales desvíos de ruta por la situación regional prolongaran el viaje y llevaran a la tripulación original a superar los límites permitidos de horas de servicio.

Mientras el avión seguía en una situación crítica, los pasajeros necesitaban encontrar una manera de sujetar al atacante. La solución fue improvisada.

“¿Qué usaron?”, le preguntó el periodista.

“Cables de cargadores”, respondió el pasajero.

Y agregó, con humor: “En el desierto, cada espina es una flor”.

El entrevistado contó además que un dentista israelí que viajaba en el avión comenzó a atender al piloto herido. Según su versión, el hombre se encontraba gravemente herido y la intervención del profesional fue decisiva, aunque el diario señaló que tampoco pudo confirmar de manera independiente el estado médico del piloto.

El comunicado de Flydubai tras el incidente con un avión este miércoles. https://news.flydubai.com/

Durante la conversación, el pasajero se refirió reiteradamente al atacante como un “terrorista” y manifestó su enojo ante las dudas sobre esa caracterización.

Sin embargo, cuando el periodista le preguntó por una versión que circulaba sobre un supuesto grito de “Allahu akbar” (Dios es grande, en árabe), el hombre fue categórico.

“Yo estaba parado justo al lado de la cabina y no lo escuché, y los otros que estaban conmigo tampoco lo escucharon”, afirmó. “Ninguno de nosotros lo escuchó”.

El motivo del ataque continuaba sin estar confirmado.

Después del aterrizaje en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, médicos sauditas atendieron a niños y pasajeros que sufrían ataques de pánico y las autoridades proporcionaron comida a los viajeros, según contó el entrevistado.

El pasajero destacó además el trato recibido. Cuando el periodista le preguntó cómo se habían comportado los sauditas, respondió: “Muy amables. Muy comprensivos”.

Manchas de sangre en la remera de uno de los pasajeros que reaccionaron cuando el avión empezó a caer en picada Redes

Según contó, durante la emergencia actuó de manera casi automática, concentrado en ayudar, y pensaba que recién terminaría de procesar lo sucedido cuando regresara a Israel.

Entonces recordó a los niños que viajaban en el avión.

“Había gritos terribles de niños que no querían morir”, relató.

Uno de los hombres que había participado del enfrentamiento con el atacante viajaba con su hija. “Una niña cuyo padre estaba peleando con el terrorista gritaba que no quería que él muriera”, contó el pasajero. “Ese fue el único momento en que me detuve y pensé en mis propios hijos”.