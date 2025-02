Un portaaviones de EE.UU. chocó contra un buque mercante en el mar Mediterráneo

WASHINGTON.- En un extraño episodio, el portaaviones norteamericano USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante en el mar Mediterráneo, informó el jueves la Armada de Estados Unidos.

La colisión del buque de guerra con el Besiktas-M ocurrió en la noche del miércoles mientras operaba cerca de Port Said, en Egipto, señaló un comunicado del vocero de la Sexta Flota estadounidense, el comandante Timothy Gorman.

“La colisión no puso en peligro al Harry S. Truman (CVN 75) ya que no hay informes de inundaciones o heridos. Las plantas de propulsión no se vieron afectadas y se encuentran en condiciones seguras y estables”, dijo Gorman, añadiendo que se investiga el incidente.

Ninguno de los tripulantes del buque mercante, el Besiktas-M, resultó herido tampoco, según un funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no se han hecho públicos.

El portaaviones USS Harry S. Truman en una imagen de archivo (AP Photo/Darko Bandic, File) Darko Bandic - AP

Los sitios web de transporte marítimo mencionan al buque mercante como un granelero que enarbola la bandera panameña.

El USS Harry Truman, que mide 332 metros de largo, lleva tres décadas navegando los mares del mundo. Puede llevar 90 aviones de ala fija y helicópteros. Cuenta con dos reactores nucleares para su propulsión, lo que le permite navegar hasta a 30 nudos (56 km/h).

Estados Unidos despliega por todo el mundo portaaviones, enormes buques de guerra tripulados por miles de marineros y que transportan decenas de aviones.

El Truman, que tiene su base en Norfolk, Virginia, fue desplegado en septiembre en el Mediterráneo y Medio Oriente, cuando crecían los temores a una guerra regional por la tensión entre Israel y sus rivales. El portaaviones acababa de completar una escala en la bahía de Souda, Grecia, al momento del incidente.

En diciembre, dos pilotos navales de Estados Unidos lograron eyectarse con éxito después de que el avión de guerra F/A-18 en el que volaban proveniente del portaaviones Truman fuera derribado por error sobre el Mar Rojo por un crucero estadounidense con misiles teleguiados.

Agencias AFP y AP

