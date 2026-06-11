Mundial 2026. La unidad móvil que asistirá a los hinchas donde juegue Argentina

Se viene el Mundial 2026 y, como en cada una de las grandes citas futbolísticas, se espera que miles de argentinos viajen a hacerle el aguante a la Selección, más luego de haber ganado la última Copa en Qatar. Y tratándose de un país como Estados Unidos, donde la medicina es privada y cara, la contratación de una asistencia al viajero es un must de todo turista.

La gran novedad del Mundial que ya comienza, en este sentido, es la presencia de una unidad móvil de GO! ASSISTANCE, que estará presente en los estadios de cada una de las ciudades donde juegue nuestro equipo nacional. “Desde hace un año que nos venimos preparando para uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, en un destino donde la medicina y la prestación de servicios médicos no solo es privado, sino que tiene los costos más altos de todo el mercado”, cuenta Maximiliano Pazos, Director de GO! ASSISTANCE.

La unidad móvil de GO! ASSISTANCE representa un cambio de paradigma en la industria de asistencia al viajero, ya que asistirá a los turistas en tiempo real y ofrecerá experiencias para realzar la experiencia de ir a ver a la Selección. Con temperaturas que se esperan altísimas, el vehículo funcionará como un hospitality, donde los clientes podrán acceder a refrigerios, podrán jugar o reunirse y, sobre todo, contar con un servicio de telemedicina avanzada y coordinar de forma directa la atención médica si fuera necesaria.

“La primera parte del Mundial se va a desarrollar en ciudades que no son turísticas, como Atlanta, Kansas y Dallas, donde como compañía de asistencia al viajero tenemos que desarrollar, aparte de los prestadores internacionales, una prestación propia y directa. Decidimos que teníamos que convertirnos en parte de la experiencia estando en el destino de nuestros clientes”, explica Pazos.

Como parte de esta gran evolución en la asistencia al viajero, GO! ASSISTANCE también lanzó para la gran cita mundialista GO! PAY, una visa virtual para que los viajeros puedan atenderse en un centro médico, en un consultorio o bien gestionar la compra de medicamentos. “Hasta ahora, las visas virtuales estaban limitadas a la compra de medicamentos, pero nosotros la ampliamos a consultas médicas en centro médico o consultorio más cercano. Así, ampliamos la red de prestadores de modo que todos pasan a ser prestadores de GO! ASSISTANCE”, detalla Maximiliano Pazos.

Con más de 25 mil hinchas argentinos que viajarán al Mundial con la cobertura de GO! ASSISTANCE, la empresa da el primer gran paso para revolucionar la asistencia al viajero en los eventos turísticos más importantes del mundo. “Queremos mostrar el camino para que la asistencia al viajero no sea solo un servicio reactivo, sino que sea parte de la experiencia de nuestros clientes”, concluye Pazos.

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