Un potente ataque ruso sobre Kiev deja 16 muertos y reaviva el reclamo de Ucrania por más defensas antiaéreas

KIEV.- Rusia bombardeó la capital de Ucrania, Kiev, y su alrededores con decenas de misiles y drones en un ataque aéreo nocturno que duró casi nueve horas y se cobró la vida de por lo menos 16 personas y dejó más de 40 heridos.

La ofensiva, una de las mayores del Kremlin en lo que va del año, destruyó bloques de viviendas, instalaciones médicas e infraestructura logística, y reavivó el pedido del gobierno ucraniano a sus aliados para que envíen más interceptores de defensa aérea Patriot.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que 15 de las muertes se registraron en la capital, donde pidió que el viernes sea considerado día de luto, y la víctima restante falleció en el distrito de Brovari.

Los ataques alcanzaron 12 puntos distintos en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi, y causaron daños en 30 bloques de apartamentos, una escuela, un hospital infantil y un jardín de infantes. Más de 38.000 personas, incluidos más de 2000 niños, se refugiaron en las estaciones de metro.

“Fue un ataque masivo”, señaló el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en sus redes.

Volodimir Zelensky Niall Carson - PA Wire DPA

El mandatario agregó que Rusia “había estado preparándolo [durante] mucho tiempo, combinando distintos tipos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la infraestructura civil”. Ante la escalada, suplicó a los países aliados que repongan los misiles interceptores, la única arma del arsenal capaz de derribar los proyectiles balísticos rusos.

“Los misiles interceptores para los sistemas Patriot aún no han sido repuestos, y se necesitan cada día”, dijo Zelensky en Telegram. “Cada misil adicional salva la vida de nuestra gente”.

Según el mandatario, el hecho de que el mundo no responda siempre de manera adecuada cuesta vidas, y Moscú no negociará seriamente la paz mientras Ucrania no cuente con defensas para proteger sus ciudades.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en la red social X que proveer capacidades antibalísticas es “la prioridad más urgente”.

Daños y testimonios

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó decenas de misiles balísticos, de crucero e hipersónicos, y 168 drones. Según Reuters, casi el 90% de los vehículos no tripulados y la mayoría de los misiles de crucero fueron derribados. Por su parte, la agencia AFP precisó que se lanzaron al menos 44 misiles, de los cuales 39 resultaron interceptados. La andanada incluyó aparatos de propulsión a chorro de vuelo rápido que ejercieron presión extrema sobre las defensas. Kiev fue el blanco principal, pero se registraron impactos en 28 puntos del país.

La destrucción tras el ataque ruso Francisco Seco - AP

En el distrito de Solomianskyi, los dos pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas quedaron destruidos. Larysa Bondaruk, de 60 años, se sentó en el suelo sosteniendo a su gata Chanel, rescatada por los bomberos. Con lágrimas, contó a la agencia AP que el nieto de su vecino murió bajo los escombros.

“Un cohete impactó en el techo. Fue increíblemente fuerte; de inmediato, los escombros y las puertas salieron volando. Había columnas de humo, columnas de fuego, gritos, llanto y desesperación”, relató.

Cerca de allí, María Abramova, de 45 años, narró cómo las explosiones destrozaron sus ventanas. “Aquí solía haber un edificio, y ahora ya no está”, lamentó.

El primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, precisó que algunos almacenes de alimentos y las instalaciones de la Cruz Roja en los alrededores de Kiev sufrieron daños. En las últimas semanas, los golpes rusos contra la logística generaron faltantes de frutas y verduras en los supermercados locales. Además, la ofensiva castigó a la región de Odesa, en el mar Negro, donde los daños en la infraestructura portuaria paralizaron gran parte de las exportaciones agrícolas de Ucrania.

Bomberos combaten un incendio después de que un misil ruso alcanzara un almacén de alimentos cerca de Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky - AP

El Ministerio de Defensa ruso declaró que alcanzó instalaciones del complejo militar-industrial, como un sitio en Kiev que fabricaba componentes para misiles Flamingo. El reporte indicó que también golpearon lugares vinculados con la producción y almacenamiento de drones, un depósito de municiones y un centro logístico. A su vez, informaron que repelieron uno de los mayores ataques ucranianos de la guerra: AP reportó el derribo de 726 drones sobre varias regiones y los mares Negro y de Azov, cifra que AFP ubicó en 762 interceptaciones.

Impacto fronterizo

En simultáneo, Ucrania atacó la industria de hidrocarburos rusa con vehículos de largo alcance. El Estado Mayor de Kiev dijo que sus fuerzas atacaron la refinería de petróleo Taneco en Nizhnekamsk, en la región de Tatarstán, a 1000 kilómetros de Moscú, causando un incendio, y la terminal petrolera Tamanneftegaz en Krasnodar. El líder de Tatarstán, Rustam Minnikhanov, confirmó el “ataque masivo” y señaló que interrumpió la producción en la zona económica Zakamsk, además de dañar edificios residenciales, según reportó la agencia estatal Tass.

El bombardeo cruzó las fronteras y activó alarmas en países vecinos. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia desplegó aviones militares propios y aliados para monitorear su espacio aéreo. En Rumania, un dron se estrelló en una zona deshabitada cerca de la frontera. Dos aviones F-18 españoles en misión de vigilancia y un helicóptero rumano fueron movilizados de madrugada. Asimismo, cazas F-16 rumanos destruyeron un dron naval en el mar Negro que, según el ministro de Defensa Radu Miruta, estaba “cargado de explosivos” y no provenía de Ucrania. Moldavia también reportó que un dron vulneró su espacio aéreo y cayó en su territorio.

Frente a estos incidentes, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, denunció que Rusia pone a prueba la determinación de la OTAN.

Mientras los combates se mantienen en un frente de 1250 kilómetros, la vía diplomática sigue estancada. Este mes, Zelenski aseguró haber entregado propuestas de paz a los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, la vocera de Exteriores rusa, María Zakharova, dijo al periódico Izvestia que no recibieron propuestas concretas para reuniones con los enviados norteamericanos, aunque aclaró que Moscú estaría dispuesta a organizar un encuentro con poca antelación.

Agencias AP, AFP y Reuters