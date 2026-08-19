Lula vs. Bolsonaro Jr.: quién gana las elecciones en Brasil 2026, según las últimas encuestas

El panorama político de Brasil ingresó en una fase de máxima tensión de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En los últimos sondeos revelan una carrera que se volvió reñida, con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien busca su reelección y Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si bien el mandatario se encuentra por delante, Bolsonaro Jr. se encuentra cada vez más cerca de alcanzarlo.

Según el diario El País, una encuesta de Quaest publicada la semana pasada muestra que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantiene por delante del senador Flavio Bolsonaro (PL) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Lula cuenta con el 38% de la intención de voto, mientras que Bolsonaro tiene el 31%. En la encuesta anterior, Lula obtuvo el 39% y Flavio el 30%, respectivamente.

Este escenario evidencia un cambio que favorece a Flavio Bolsonaro, ya que la distancia que lo separa con el actual mandatario es cada vez menor.

Bolsonaro EVARISTO SA - AFP

El hallazgo de crudo en el amazonas que complica Lula

En este escenario y en medio de cuestionamientos ambientales, Lula da Silva, celebró el lunes el reciente descubrimiento de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas y defendió la exploración de nuevas reservas en el norte del país como una cuestión de “soberanía nacional” y un potencial “pasaporte hacia el futuro”.

El avance petrolero dio lugar críticas provenientes de sectores ambientalistas, ya que organizaciones ecologistas e indígenas presentaron demandas contra el gobierno y Petrobras, al señalar que las comunidades tradicionales no fueron consultadas adecuadamente, que se subestimaron los riesgos de derrames y que no se evaluaron suficientemente los impactos climáticos.

Lula en una plataforma de Petrobras HANDOUT - Agencia Petrobras

Petrobras sostiene que sus perforaciones nunca provocaron derrames. El Ministerio Público Federal, por su parte, pidió información sobre los riesgos ambientales de las nuevas exploraciones.

La apuesta expone también una contradicción en la estrategia de Lula, ya que Brasil defendido durante su gobierno el abandono gradual de los combustibles fósiles y promovió esa postura durante la COP30 celebrada el año pasado en Pará. Al mismo tiempo, impulsa nuevas inversiones petroleras.

La reelección de Lula da Silva vs. el legado de Bolsonaro

Lula fue oficializado como el candidato del Partido de los Trabajadores para disputar un cuarto mandato no consecutivo. Durante el acto, el mandatario hizo hincapié en su programa de gobierno, prometiendo impulsar inversiones estratégicas en el área de defensa y garantizando la protección de los recursos naturales del país.

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro, donde se presentó como candidato ap - AP

Por su parte, el senador Flavio Bolsonaro oficializó su candidatura el 25 de julio en un multitudinario evento del Partido Liberal en San Pablo. La convención, que reunió a más de mil simpatizantes, estuvo marcada por una atmósfera de fuerte carga política y contó con la expectativa por la presencia del presidente argentino, Javier Milei, como invitado especial.