Un potente terremoto sacudió Panamá: alertan que puede haber olas peligrosas de tsunami

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un potente terremoto, con una magnitud de 7,6 grados en la escala de Richter, sacudió este viernes Panamá, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Las autoridades no reportaron aún víctimas o daños materiales.

El sistema de alerta de Estados Unidos advirtió además que en las próximas horas podría haber olas peligrosas de tsunami en las costas de Panamá y Colombia.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 10 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama https://t.co/tlY0Y1cegU — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 9, 2026

El epicentro del sismo tuvo lugar a 14 kilómetros de Pitaloza Arriba, una localidad rural al sur del país, y se sintió con fuerza en la capital, donde algunos edificios temblaron y se ordenaron evacuaciones.

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por su sigla en inglés), emitió una alerta de posibles “olas peligrosas” a lo largo de las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

En esa misma línea, el Servicio de la Armada de Chile emitió amenaza de tsunami para sus costas tras el terremoto en Panamá.

Imágenes desde Penonomé. La gobernación y la Catedral quedaron bastante afectadas. pic.twitter.com/xE9HqfOw75 — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 9, 2026

El terremoto se sintió también en otros países, especialmente en Costa Rica.

Imágenes en redes sociales y medios locales mostraron algunos daños materiales como techos caídos en universidades y gente siendo evacuada de edificios. Residentes visiblemente alterados se congregaron en el exterior a la espera de noticias sobre el impacto del sismo.

Personal hospitalario y pacientes permanecen fuera de la sala de maternidad del hospital Santo Tomás, tras el fuerte terremoto de magnitud 8 que azotó el país, en Ciudad de Panamá el 9 de octubre de 2026. MARTIN BERNETTI - AFP

Residentes de la Ciudad de Panamá, visiblemente conmocionados, se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor.

“Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, dijo Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera, la provincia donde ocurrió el sismo. “Toda la gente está afuera asustada”.

Autoridades a cargo del Canal de Panamá, por donde atraviesa alrededor del 3% del comercio marítimo mundial, dijeron que, preliminarmente, seguía operando normalmente.

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Agencias Reuters y AP