Un ruso denuncia a Apple por "convertirlo en gay"

Un ruso presentó una demanda contra Apple por daños morales, con el argumento de que una aplicación para iPhone lo había "convertido" en homosexual, según figura en la denuncia del usuario Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 11:29

MOSCÚ (AFP).- Un error en la entrega de un servicio virtual que a priori parecía resultar inofensivo, derramó un fuerte conflicto que llevó el debate directamente a los tribunales. Un ruso denunció a Apple por daños morales, con el argumento de que una aplicación para iPhone lo había "convertido" en homosexual.

El demandante pidió ante un tribunal una indemnización de un millón de rublos (unos US$15.000) después de un incidente que vivió en el verano. El usuario encargó a través de su Smartphone un bitcoin que nunca fue entregado y en su lugar le llegó una criptomoneda llamada "GayCoin".

El usuario, de apellido Razumilov, descargó una aplicación para criptomonedas en su Apple Store y recibió una transferencia de 69 "GayCoins" en lugar de los bitcoins que había solicitado, y con un mensaje que decía " no juzgue antes de probarlo".

"En efecto, pensé cómo podía juzgar algo sin probarlo", explicó Razumilov en su denuncia "Entonces decidí probar las relaciones homosexuales. Dos meses más tarde trabé una relación íntima con alguien de mi mismo sexo y ahora no puedo dar marcha atrás", sostuvo. Y agregó: "Tengo un novio estable y no sé cómo explicarles todo esto a mis padres. Mi vida ha cambiado para peor y no volverá nunca a ser normal".

De esta manera, Razumilov justificó que el mensaje que envió la compañía al confundir las criptmonedas impulsó su elección sexual. "Manipulándome, Apple me empujó hacia la homosexualidad", denunció.

Según entendió Razumilov, "Apple es responsable por sus programas, de lo que ofrece". En tanto, su abogado dijo que su cliente, sufrió daños por un caso al que consideró "grave". Para el próximo 17 de octubre está prevista una segunda audiencia del caso de Razumilov.