Un terremoto de 7,8 sacudió a Filipinas y se emitió una alerta por tsunami en Indonesia
El fenómeno se registró durante la mañana del lunes y generó réplicas en otros países
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LA NACION
Un terremoto de 7,8 sacudió durante la tarde de este lunes a Filipinas y generó réplicas en otros países, como Indonesia, para donde se emitió una alerta por tsunami, y Malasia. El fenómeno tuvo epicentro en Mindanao, en la parte sur del archipiélago, según indicaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos.
Por otra parte, el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) marcó que el terremoto tuvo una magnitud de 8,2 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros. Antes, la entidad había estimado que era de 7,3, pero luego se registraron temblores más fuertes.
Noticia en desarrollo.
Con información de Reuters.
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