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Un terremoto sacudió las islas Sandwich del Sur: el epicentro se registró a más de 100 kilómetros de profundidad

El movimiento sísmico ocurrió en el archipiélago que ocupa el Reino Unido y cuya soberanía reclama la Argentina

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Las islas Sandwich y Georgias del Sur
Un terremoto sacudió las islas Sandwich del Sur

Un sismo de magnitud 5,1 se registró este domingo en la región de las islas Sandwich del Sur, archipiélago reclamado por la Argentina y actualmente administrado por el Reino Unido, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según el reporte preliminar del organismo, el epicentro se registró a más de 100 kilómetros de profundidad.

Según el reporte preliminar del organismo, el epicentro se registró a más de 100 kilómetros de profundidad
Según el reporte preliminar del organismo, el epicentro se registró a más de 100 kilómetros de profundidad

Las islas Sandwich del Sur conforman un remoto archipiélago del Atlántico Sur caracterizado por una intensa actividad geológica. La zona forma parte de un área de frecuente movimientos sísmicos debido a la interacción de placas tectónicas.

La región registra actividad sísmica frecuente. El último evento de magnitud similar ocurrió en julio de 2025, cuando un terremoto de 5,6 fue detectado cerca de la isla Bristol, en las islas Sandwich del Sur.

Previamente, en mayo de 2024, también se había registrado un sismo de magnitud 5,6 en la zona. El evento más intenso documentado en el área en los últimos años alcanzó una magnitud de 8,1 el 12 de agosto de 2021.

Las Islas Sandwich del Sur es una zona de frecuente actividad telúrica
Las Islas Sandwich del Sur es una zona de frecuente actividad telúrica

Las Islas Sandwich del Sur forman parte de la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur. Se trata de un archipiélago de islas ubicado aproximadamente entre los 55º y 60º S y los 29º y 26º O, y correspondiente a un arco volcánico activo, rodeado por el Mar Del Scotia.

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