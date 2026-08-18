Un terremoto volvió a sacudir Granada, sur de España: fue de 4,7

MADRID.- Un nuevo sismo sacudió este martes Granada y su área metropolitana, en la región de Andalucía, sur de España. El fenómeno provocó alarma entre habitantes y turistas, aunque hasta el momento no se reportan muertos.

El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) corrigió posteriormente de 4,6 a 4,7 la magnitud del sismo, registrado a las 10.37 hora local. También situó el epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, a una profundidad muy superficial. El movimiento telúrico fue percibido con especial intensidad en Granada y su provincia, así como en zonas de Almería, Jaén y Málaga.

GRANADA SIGUE EN ALERTA



Otro fuerte temblor esta mañana (magnitud 4,7-4,8) ha vuelto a sacudir la ciudad y su área metropolitana. La gente ha salido a la calle, hay grietas y desprendimientos, y la Alhambra ha desalojado zonas de forma preventiva.#TerremotoGranada #Granada… — Alejandra Suarez (@Alejandra_1795) August 18, 2026

Posteriormente se registraron varias réplicas, entre ellas una de magnitud 4,2 a las 11.34, con epicentro en Alhendín, según datos difundidos por las autoridades locales. Se trata del movimiento más fuerte de la actual secuencia sísmica que afecta a la zona desde el viernes 14 de agosto.

El nuevo terremoto se produjo cuatro días después de otro de magnitud 4,8 registrado el 15 de agosto, que causó daños materiales en algunos edificios de Granada, pero no dejó víctimas.

Los servicios de emergencia de Andalucía recibieron alrededor de medio centenar de llamadas por reportes de grietas, y desprendimientos de cornisas y revestimientos de edificios.

Como medida preventiva, las autoridades de la provincia de Granada ordenaron el cierre al público de edificios administrativos y museos, incluido el complejo monumental de la Alhambra, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Complejo monumental de la Alhambra, en Granada, España Shutterstock

También fue cerrada la Ciudad del Deporte, mientras los centros de atención permanecieron operativos. El subte de Granada redujo preventivamente la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora, mientras la Policía local pidió a la población mantener la calma y alejarse de los edificios.

La alerta sísmica de Google se activó en numerosos teléfonos y los servicios de emergencia del 112 informaron a la población a través de las redes sociales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió a la población actuar con “máxima prudencia” y seguir las recomendaciones de las autoridades. Advirtió además que, según los expertos, podrían continuar los movimientos sísmicos y las réplicas en la zona. Las autoridades andaluzas mantienen activada desde el 15 de agosto la fase de emergencia por riesgo sísmico.

Noticia en desarrollo