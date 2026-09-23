Una adolescente apuñaló a su profesora en Brasil y la agresión fue captada por una cámara de seguridad

Un hecho de violencia conmocionó este miércoles al municipio de Cametá, en el noreste de Pará, Brasil, cuando una estudiante apuñaló a una profesora en su aula. La joven había rendido un examen y, al recibir la corrección de la profesora, se mostró disconforme y la atacó. La mujer debió ser internada en un hospital.

Ocurrió el pasado viernes 11 de septiembre por la mañana en la escuela secundaria estatal Dr. Gerson dos Santos Peres. La adolescente había rendido un examen para la materia a cargo de la profesora, identificada como Betânia Almeida Prestes, reportó el medio local G1.

La joven entregó su examen y Almeida lo corrigió en el momento. Solo se encontraban ellas dos en el aula. Fue entonces que la adolescente sacó un cuchillo de caza y apuntó contra ella. Almeida, que se encontraba sentada en su escritorio, se levantó con rapidez y bloqueó el ataque con una de sus manos.

La escuela secundaria de Cametá, Brasil, donde ocurrió el ataque

Las cámaras de seguridad en el aula captaron el momento de la agresión y cómo Almeida empujó a la joven contra la pared para intentar inmovilizarla.

Sin embargo, no tuvo éxito y la mujer cayó al piso y recibió varios cuchillazos de parte de la agresora. Almeida nunca dejó de resistir los ataques. Después de varios minutos de intentar poner resistencia logró escapar del agarre de la agresora. En su corrida para escapar del aula recibió un cuchillazo en la espalda. Almeida notificó a las autoridades de la escuela, quienes llamaron a la policía inmediatamente.

Los efectivos se presentaron en las inmediaciones junto a personal médico. Rescataron a Almeida y aprehendieron momentáneamente a la joven. El personal de emergencias trasladó a Almeida al Hospital Regional de Cametá, donde recibió puntos de sutura en sus lesiones, que no se consideraron de gravedad, y permaneció internada.

Una alumna apuñaló a su profesora en Brasil y la agresión fue grabada por las cámaras de seguridad

Desde la escuela secundaria compartieron un comunicado con información sobre su estado de salud: “La profesora fue asistida y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Luego se le realizó una tomografía en el Hospital Marilac, la cual mostró que la perforación no alcanzó ningún órgano. Sin embargo, la profesora permanecerá internada en observación durante 12 horas en el Hospital Regional”. Tras ello, fue dada de alta el sábado.

La joven fue apartada por los agentes policiales, quienes la interrogaron. Ante la consulta de por qué agredió a Almeida, aseguró que no había un motivo específico y que simplemente no le caía bien, detalló G1. También informó a los efectivos que había desechado el cuchillo en un tacho de basura de la escuela, de donde pudieron recuperarlo y confiscarlo.

En tanto, los oficiales contactaron a los Servicios de Protección Infantil y a la madre de la adolescente. La agresora fue trasladada a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá.

La nota de repudio emitida desde la escuela secundaria donde se produjo la agresión Instagram

Desde la escuela también compartieron una publicación donde repudiaron el ataque. “La Escuela Estatal Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP) manifiesta públicamente su más enérgico repudio al acto de violencia cometido por una alumna contra la profesora Betânia de Almeida Prestes. Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, detallaron.

Señalaron que Almeida ejerce la docencia con “dedicación, amor y responsabilidad”. “Es una docente que nunca escatima esfuerzos para hacer lo mejor por sus alumnos. La profesora Betânia salió de su casa hoy para dictar sus clases, como lo hace todos los días, pero no pudo regresar a su hogar: está hospitalizada porque una alumna atentó contra su vida. No estaba en una zona de guerra; estaba en la escuela, en un aula, un lugar que aparentemente debería ser seguro”, sostuvieron.

Y añadieron: “La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país. ¿Hasta cuándo seremos atacados? ¿Hasta cuándo seremos irrespetados? ¿Hasta cuándo? ¡No hay justificación! ¡No hay excusa! Es absolutamente inaceptable la violencia ejercida contra un profesor que dedica su vida a promover la educación".