Una argentina quedó varada con su hija en medio de los disturbios en Albania: “Se están matando entre ellos”

Una argentina quedó varada junto a su hija de 9 años en Albania, país que lleva ocho días de protestas antigubernamentales que terminaron con al menos 194 detenidos. Agustina Vistalli tiene una infección en un riñón y busca volver a la Argentina, ya que en Albania se niegan a operarla porque le dicen que es turista.

Las protestas estudiantiles se sumaron a un movimiento contra el gobierno del primer ministro Edi Rama, que nació por el rechazo a un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y a su esposa, Ivanka.

Vistalli, de 47 años, se mudó hace tres meses a Albania junto a Shakti, su hija de nueve, en busca de una vida mejor. La licencia en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales se quedó sin trabajo en la Argentina después de 20 años y se mudó al país tras ser contactada por un reclutador argentino que le recomendó el empleo. “Él vive en Dubai. Me ofreció un empleo de manager en un hotel con un sueldo con comisiones. Me dijeron que iba a ganar 5000 euros”, detalló en diálogo con LN+.

La policía detiene a un manifestante durnte las protestas en Tirana ARMEND NIMANI - AFP

Pero las cosas no fueron como le prometieron. A Vistalli le habían dicho que iba a vivir en Durrës, donde había una escuela a la que su hija podía asistir y que, además, tendrían una casa para vivir solas. Sin embargo, cuando arribó, le dijeron que la mudarían a otra ciudad, donde no había escuela, y a una casa donde ya habitaban residentes locales y de Filipinas. “Les creí las condiciones y me lancé a la aventura por una mejor calidad de vida. Quedamos atrapadas en este lío”, reclamó.

Vistalli tiene pielonefritis: “Es una infección en el riñón. Tengo una piedra de cinco milímetros. Estuve cinco horas doblada con cólicos en una guardia y les pedía por favor que me dieran un analgésico y me decían: ‘No, you tourist [No, sos turista]’”.

La mujer se aloja a 35 minutos de Tirana, la capital albanesa a la cual viajó arriesgando su vida y la de su hija para intentar conseguir atención médica. “Yo estoy con mi salud muy grave. Corremos riesgo. Cuando fuimos a un hospital allá, quedamos en medio de una balacera entre la policía y los estudiantes en la plaza principal Skanderbeg. De casualidad no nos pasó nada. Tuvimos que salir corriendo, con los dolores de riñón”, lamentó.

El calvario de una argentina varada en Albania

Sostuvo que en su trabajo le habían prometido un pasaje de vuelta a la Argentina. “Ahora no lo quieren cumplir. Yo solo tenía el ticket para venir y seguramente me tenga que operar para sacarme la piedra. Hace 20 días que estoy con dolores”, detalló. Vistalli trabaja los siete días de la semana alrededor de diez horas, en las cuales ha ido con fiebre y tomando medicación por su malestar.

“Estamos con un nivel de angustia muy grande. Estoy con mi nena de 9 años, las dos solas, pasando una situación muy difícil. Cuando intento ir a Tirana para que me atiendan me dicen que no porque está todo en crisis. Se están matando entre ellos”, sumó.

Protestas en Albania ADNAN BECI - AFP

Vistalli se comunicó con el consulado argentino pero le comentaron que no hay repatriación posible en este momento: “Me contestaron que ellos no pueden estar repatriando gente en este momento y me derivaron a la Organización Mundial para las Migraciones. Me atendieron muy amablemente y están tratando de ver cómo ayudar, pero tampoco me aseguran que puedan pagar el regreso a casa”.

Además aseguró que su familia no puede ayudarla: su papá y sus tías tienen retinosis pigmentaria, por lo que no pueden ven. En paralelo, su madre está transitando un cáncer de pulmón y fue recientemente operada. “Ya no se aguanta más la violencia. Lo único que quiero es volver a mi casa”, concluyó.