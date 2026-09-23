Faustino Oro fue clave en el triunfo de Argentina ante Filipinas, en las olimpiadas de Samarcanda

Argentina batió a Filipinas por la séptima ronda de las olimpiadas de Samarcanda en Uzbekistán. La diferencia la hizo Faustino Oro en el primer tablero. Según se presentó el match, los restantes tableros, empataron rápidamente sus partidas: Sandro Mareco, con Daniel Quizón, Fernando Peralta, con Jan Emanuelle García, y Federico Pérez Ponsa con Darwin Laylo; dejando toda la responsabilidad de la suerte del encuentro, sobre los hombros de Faustino. Este, con blancas, ante Paulo Bersamina, planteó una partida netamente posicional, que jugó y ganó, de una hebra, de principio a fin.

Faustino, pese a la mayor exigencia que implica el primer tablero, es el mejor scorer del equipo, y, más allá del ranking, ya se puede afirmar que, con doce años, es el mejor jugador argentino de ajedrez.

Los dos equipos argentinos en las Olimpiadas de ajedrez, con Faustino Oro como gran referente

Oro, Faustino (2537) - Bersamina, Paulo (2398) 23.09.2026

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 d6 6.Ag5 h6 7.Ah4 a6 8.0–0 Aa7 9.Cbd2 De7 10.b4Ae6 11.a4 0–0 12.b5 Ca5 13.Axe6 Dxe6 14.Te1 Cd7 15.d4 c6 16.De2 Tfe8 17.Dd3 Ab6 18.bxc6 bxc6 19.Tab1 Teb8 20.Ag3 Ac7 21.Txb8+ Txb8 22.Dxa6 Da2 23.Dd3 Td8 24.Ch4 g6 25.f4 Dxa4 26.Chf3 Da2 27.De3 Rh7 28.f5 g5 29.h3 f6. Error posicional. Aliviaba un poco la posición de las negras jugar el caballo a c4, lo que les permitiría cambiar esa pieza mal ubicada. Con su siguiente jugada, Faustino lo impide. 30.Dd3 Df7 31.Ta1 Cb8 32.Af2 Cb3 33.Cxb3 Dxb3 34.Cd2Df7 35.d5! A lo Capablanca. Fija todos los peones en casillas negras, lo que entorpece al alfil negro. c5 36.Ta7 Td7 37.Cc4 De8 38.Db1 Dc8 39.Db5 Tg7. La partida ya está estratégicamente definida en favor de las blancas. Las negras están sumidas en la total pasividad, con un alfil y un caballo que apenas pueden mover. Sin embargo, no hay un punto de quiebre evidente, y las blancas tienen que maniobrar hasta encontrar la brecha que les permita romper esa nuez. 40.Tb7 Cd7 41.g4 Dd8 42.Dc6 Cf8 43.Rg2 Rg8 44.Da6 h5 45.Ta7 hxg4 46.hxg4 Th7 47.Ta8 Dd7 48.Dc8 Dxc8 49.Txc8 Td7 50.Ca3. Este plan de llevar el caballo a b5 es para compaginarlo con c4 y así darle al alfil una entrada por a5. Rf7 51.Cb5 Ad8 52.c4 Ae7 53.Ae1 Ad8 54.Tc6 Ae7. Puede parecer un error, porque la entrada del alfil por a5 es decisiva, pero si 54..Re7 entonces 55.Af2! , y las negras no pueden evitar el golpe Cxd6! seguido de Axc5. Muchas veces, la forma de romper un entramado defensivo, es con un sacrificio. 55.Aa5 Tb7 56.Ac7 Cd7 57.Axd6 Tb6 58.Tc7 Re8 59.Tc8+ Rf7 60.Ac7 (1–0) Gran partida de Faustino.

Triunfo de las chicas

Por su parte, el equipo femenino logró un buen triunfo sobre Colombia. Candela Francisco, que sigue invicta, le ganó a Valentina Heredia Argote, y Majo Campos, que es un fierro, le ganó a Ingris Rivera, lo que sumadas las tablas de Anapaola Borda y Ernestina Adam, dieron un 3 a 1 final.

Candela Francisco, que sigue invicta, le ganó a Valentina Heredia Argote Santiago Filipuzzi

Mientras, en la olimpiada absoluta, Uzbekistán sigue su paseo triunfal con su séptima victoria consecutiva, despachando a otra favorita, China, por 3 a 1. En el cuadro femenino, los equipos que lideran hasta el momento son China y Kazajstán.

Mañana, el equipo de varones jugará con Singapur, preclasificado 50, en tanto que las chicas tendrán un arduo compromiso con Azerbaiyán.