Tercer día de disturbios en Albania mientras crece la oposición a un proyecto de lujo ligado a los Trump

TIRANA.– Con piedras contra los cordones policiales, gases lacrimógenos y cañones de agua, la capital de Albania vivió este jueves su tercer día consecutivo de enfrentamientos.

Las protestas estudiantiles se sumaron a un movimiento contra el gobierno del primer ministro Edi Rama que nació por el rechazo a un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y a su esposa, Ivanka.

Un joven manifestante lanza una botella de plástico contra la policía antidisturbios durante los enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, cuando estudiantes se unieron a una manifestación antigubernamental Hameraldi Agolli - AP

Los nuevos choques ocurrieron frente al Ministerio de Educación, donde la policía dispersó a manifestantes que intentaban acercarse al edificio. Algunos jóvenes arrojaron piedras contra los agentes y la policía detuvo a varios manifestantes. Miles de personas, entre ellas estudiantes secundarios, marcharon por el centro al grito de “¡Rama dimisión!” y paralizaron la ciudad.

La jornada siguió a los disturbios del miércoles, cuando grupos de manifestantes atacaron edificios oficiales, bancos y comercios e incendiaron al menos un inmueble. Este jueves, el Parlamento canceló su sesión debido a los enfrentamientos.

Según el Ministerio de Salud, 89 personas recibieron atención en dos hospitales de Tirana, entre ellas 61 policías. Cuatro agentes y dos manifestantes seguían internados este jueves. La policía informó de 65 detenidos durante las protestas del miércoles.

La delegación de la Unión Europea en Albania expresó el miércoles su preocupación por “la escalada violenta en la protesta en Tirana” y pidió una respuesta proporcionada de las autoridades.

La policía detiene a un manifestante durante una manifestación antigubernamental en el centro de Tirana el 15 de octubre de 2026 ARMEND NIMANI - AFP

El origen del movimiento

Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron a fines de mayo y se extendieron a otras ciudades. El detonante fue un proyecto hotelero de lujo en una reserva natural costera, asociado a una firma de inversión fundada por Kushner. El emprendimiento en la costa sur del país alimentó denuncias de corrupción y cuestionamientos por la falta de transparencia del gobierno.

La protesta tomó el nombre de movimiento del flamenco por los carteles con imágenes de esas aves rosadas, que viven por miles en la reserva de la isla donde está previsto el desarrollo turístico. Al rechazo al proyecto se incorporaron grupos estudiantiles que reclaman reformas educativas y la salida del primer ministro.

Los estudiantes ponen el foco en las condiciones universitarias, el precio de las matrículas y la falta de apoyo para los jóvenes. Este jueves, varios colectivos difundieron un ultimátum para exigir la renuncia de Rama antes de las 11 GMT, mientras el mandatario tenía prevista una reunión con el bloque parlamentario de su partido.

“Estaremos en la plaza todos los días. Nuestra respuesta a cualquier intento de silenciarnos será ampliar la protesta, la movilización civil y la desobediencia”, afirmó Mateo Yskollari, uno de los principales organizadores, en una publicación en internet.

La policía utiliza un cañón de agua para dispersar a los manifestantes durante una manifestación antigubernamental en el centro de Tirana el 15 de octubre de 2026 ARMEND NIMANI - AFP

La respuesta de Rama

Rama visitó este jueves lugares dañados por las protestas, saludó a las cuadrillas de limpieza y difundió un video desde un edificio universitario calcinado. Acusó a sus adversarios políticos de incitar la violencia y aseguró que seguirá como primer ministro para impulsar la aspiración de Albania de ingresar en la Unión Europea, objetivo que el país fijó para el 2028.

“Nadie puede agarrar a Albania por el cuello. Quien piense que la ley no se aplica a él está equivocado”, advirtió el mandatario. Los socialistas de Rama obtuvieron el año pasado su cuarta victoria electoral consecutiva y las próximas elecciones parlamentarias están previstas para 2029.

Un manifestante se enfrenta a la policía antidisturbios durante una manifestación antigubernamental en el centro de Tirana el 15 de octubre de 2026 ARMEND NIMANI - AFP

El opositor Partido Democrático, de tendencia conservadora, respaldó las protestas estudiantiles y reclamó un gobierno interino que prepare elecciones anticipadas. “Este movimiento no es simplemente una protesta contra el gobierno”, sostuvo. “Es una revuelta contra un modelo de gobierno creado por Edi Rama que ha robado la esperanza a los jóvenes, ha vulnerado la confianza de los ciudadanos y está alejando cada vez más a Albania de su futuro europeo”.

Agencias AP, AFP y Reuters