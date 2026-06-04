Protestas en Albania contra un complejo turístico de lujo financiado por Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner

TIRANA.– Un gigantesco proyecto de desarrollo costero en Albania, vinculado a Ivanka Trump, hija del presidente norteamericano Donald Trump, y a su marido, Jared Kushner, enfrenta una resistencia cada vez mayor de ambientalistas y vecinos.

La iniciativa contempla la construcción de complejos turísticos de lujo en la isla de Sazan —una antigua base militar ubicada frente a la costa albanesa— y en la zona protegida de Vjosa-Narta, cerca de Zvërnec. El miércoles, la policía utilizó cañones de agua y se enfrentó con manifestantes durante la protesta más reciente en Tirana, la capital del país. Las movilizaciones apuntan contra el impacto ambiental del proyecto y contra la falta de transparencia en la cesión de tierras

Protestas en Albania contra Kushner e Ivanka Trump

El gobierno sostiene que el desarrollo, ubicado sobre la costa del mar Adriático, podría ser transformador para Albania, un país que busca consolidarse como destino de turismo de lujo y avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el emprendimiento —que abarca una isla abandonada y una franja costera cercana en el sur del país— encendió la resistencia de activistas ambientales y de sectores críticos del histórico primer ministro socialista, Edi Rama.

El origen del proyecto

El proyecto de lujo tiene dos componentes: un desarrollo costero en la zona de la laguna de Narta, que es una reserva de vida silvestre, y un complejo turístico más pequeño en la cercana isla deshabitada de Sazan, una antigua base militar de la era comunista.

El desarrollo previsto incluye hoteles, departamentos, villas y una marina.

En una entrevista de esta semana, Ivanka Trump afirmó que descubrieron el lugar por casualidad.

Manifestantes forcejean con agentes de policía que bloquean una calle durante una protesta en Tirana, Albania, el 3 de junio de 2026 Hameraldi Agolli - AP

“Estábamos en el barco de un amigo y nos detuvimos para nadar. Básicamente, así fue como lo encontramos”, dijo la hija del magnate. “Nadamos hasta la isla. Hicimos una caminata hasta la cima, descalzos todo el camino, y quedamos completamente cautivados”, agregó.

Una firma de inversión vinculada a Jared Kushner obtuvo el estatus de inversor estratégico otorgado por las autoridades albanesas.

Protestas en Albania contra Kushner e Ivanka Trump

Sin embargo, la identidad de los inversores y el papel del Estado albanés en las estructuras financieras son poco transparentes.

En enero de 2026, Ivanka realizó una visita acompañada de un grupo de arquitectos e inversores y cenó con el primer ministro albano.

Manifestaciones multitudinarias

Albania cuenta con 450 kilómetros de costa que permanecieron en gran medida sin desarrollar durante décadas de un estricto régimen comunista.

Los grupos de protesta temen que sectores de ese litoral prácticamente virgen terminen en manos de poderosos inversores. La oposición al proyecto se aceleró en los últimos días, después de la difusión de videos que muestran los trabajos preparatorios en la costa y excavadoras en la playa.

Protestas en Albania contra Kushner e Ivanka Trump

El sábado se organizó una primera concentración en Zvernec para protestar contra la instalación de alambrados que impedían acceder a la playa. Guardias de seguridad privados se enfrentaron a los manifestantes, varios de los cuales resultaron heridos.

Tras el incidente, se produjeron nuevas movilizaciones en la capital, Tirana, donde miles de personas se reunieron tres noches seguidas para exigir la cancelación del proyecto turístico y el reconocimiento de los títulos de propiedad de los antiguos propietarios.

El proyecto está previsto dentro de una reserva natural y en una de las áreas de mayor biodiversidad de Albania, una escala clave para las aves migratorias que recorren la costa del Adriático.

Manifestantes sostienen figuras recortadas de flamencos rosados durante una protesta en Tirana Hameraldi Agolli - AP

Durante las manifestaciones en Tirana, los manifestantes han llevado figuras de cartón con forma de flamencos rosados, una de las especies de aves migratorias protegidas de la zona.

Grupos ambientalistas de Albania y de otros países europeos condenaron las obras. Una destacada organización local denunció que hábitats protegidos desde hace mucho tiempo están siendo “destruidos de manera irreversible”.

Más protestas están previstas para los próximos días.

Sospechas de corrupción

A estas preocupaciones se suman las dudas sobre el origen de los fondos utilizados para comprar el terreno y la legalidad de los procedimientos.

Al igual que muchos terrenos en Albania, esta zona es objeto de múltiples litigios relacionados con los derechos de propiedad que se remontan al colapso del comunismo en la década de 1990.

Un manifestante discute con agentes de policía apostados en un vehículo con cañón de agua durante una protesta en Tirana Hameraldi Agolli - AP

Miles de familias aún esperan recuperar los bienes de sus antepasados y, entre ellas, algunas sostienen que son propietarias de parte de los terrenos cedidos para este proyecto. El gobierno, no obstante, sostiene que los terrenos destinados al emprendimiento son de propiedad privada.

La agencia estatal anticorrupción de Albania confirmó que abrió una investigación relacionada con el proyecto, aunque no ha dado a conocer detalles.

Edi Rama ha respaldado firmemente el proyecto, al sostener que está alineado con la ambición de Albania de convertirse en un importante destino turístico a nivel mundial.

Manifestantes participan en una protesta frente a la oficina del primer ministro, en Tirana, Albania STRINGER - AFP

“Albania no debería ser un país que tema un proyecto extraordinario como este, en el que socios excepcionales se han unido para invertir 4000 millones de euros”, afirmó el primer ministro.

Y añadió: “No hay ninguna posibilidad de que esta inversión se detenga mientras yo siga aquí”.

Sin embargo, el fracaso de un proyecto similar en Serbia ofrece una advertencia sobre los posibles riesgos.

Agentes de policía bloquean una calle durante una manifestación en Tirana, Albania Hameraldi Agolli - AP

En noviembre, el Parlamento serbio aprobó una ley especial para permitir la construcción de un complejo de lujo en la capital, Belgrado, que iba a ser financiado por una empresa de inversión también vinculada a Jared Kushner.

Al mes siguiente, la fiscalía serbia contra el crimen organizado acusó a cuatro personas, entre ellas un ministro del gobierno, de abuso de autoridad y falsificación de documentos para facilitar el avance del proyecto.

Posteriormente, Kushner se retiró de la inversión multimillonaria prevista, que habría reemplazado un extenso complejo militar bombardeado. El lugar estaba catalogado como zona patrimonial protegida, una protección legal que había sido eliminada por los exfuncionarios que actualmente enfrentan juicio.

Agencias AP y AFP