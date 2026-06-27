Una avioneta chocó contra una torre en Pekín: el gobierno chino confirmó que murió el piloto

PEKÍN.- China reportó este sábado que el choque de una avioneta contra el edificio más alto de Pekín, la capital, dejó como saldo de la muerte del piloto y que también se registraron 13 heridos.

Las autoridades del distrito de Chaoyang, una dinámica zona empresarial, indicaron que una aeronave deportiva ligera biplaza impactó contra un edificio de gran altura cerca de la Tercera Circunvalación Este a las 17.55 del viernes.

Amplio operativo: un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín

El breve comunicado en la red social china WeChat no identificó el inmueble afectado ni al piloto, quien, según las autoridades, era la única persona a bordo de la aeronave.

El proveedor global de seguimiento de vuelos Flightradar24 señaló el viernes que el avión se estrelló contra la Torre Citic, también conocida como China Zun, que mide más de 528 metros, justo al este de una importante vía de circunvalación, en un conjunto de rascacielos.

Earlier today, a Sunward SA 60L Aurora, B-12PP crashed into the CITIC Tower in Beijing. ADS-B data for the flight only includes a partial flight path and stops prior to the crash. pic.twitter.com/KKzCc1I7ec — Flightradar24 (@flightradar24) June 26, 2026

La torre, de 108 pisos y con forma de una antigua vasija china para vino, es uno de los rascacielos más reconocibles de Pekín y el edificio más alto de la capital china.

Flightradar24 publicó en redes sociales la trayectoria del avión, un Sunward SA 60L Aurora, que despegó de un aeropuerto a unos 50 kilómetros al este de Pekín. Se dirigió hacia el oeste y terminó justo al este de la Tercera Circunvalación Este.

Un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín

Fotos mostraban el sábado aparentes marcas del choque en una fachada lateral de vidrio de la Torre Citic. El agujero en la estructura había sido cubierto.

Por el momento se desconocía la causa del accidente en una ciudad con estrictos controles del espacio aéreo, incluida la reciente prohibición de volar drones. Las autoridades apuntaron que se está investigando lo ocurrido.

Tampoco estaba claro si los heridos estaban en el inmueble o fueron alcanzados por los escombros, pero el comunicado indicó que estaban recibiendo tratamiento.

La Torre CITIC está a apenas unos 20 minutos en auto de Zhongnanhai, un antiguo jardín imperial que ahora sirve como sede del gobierno chino, y a 15 minutos de la Ciudad Prohibida, una popular atracción turística.

Las publicaciones en redes sociales sobre el incidente fueron eliminadas de la controlada red china el viernes, aunque las imágenes lograron superar el cortafuegos y circulan por webs extranjeras como X. Un reporte de la plataforma de noticias financieras Caixin sobre las víctimas del choque dejó de estar disponible este sábado. Las autoridades chinas consideran este tipo de accidentes un asunto delicado.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales parecían mostrar restos de una aeronave pequeña cerca del rascacielos. Una foto de los restos muestra parte de la matrícula del aparato, “B-12”. La matrícula completa de la aeronave es B-12PP.

Según Flightradar24, la avioneta estaba operada por Shuangyue General Aviation, una aparente referencia a Dongshi Shuangyue General Aviation, cuyo sitio web no es accesible. La firma ofrece servicios que van desde la formación de pilotos privados hasta vuelos turísticos, indicó una plataforma online citando datos oficiales.

El SA 60L está fabricado por Starair Aircraft, con sede en la provincia de Hunan, en el centro del país. De acuerdo con la web de la compañía, el aparato monomotor representa más del 70% del mercado de aeronaves deportivas ligeras de China y fue exportada a Australia y Estados Unidos.

Su velocidad máxima de crucero es de 220 kilómetros por hora y su peso máximo de despegue es de 600 kilogramos, según la web.

“Estoy impactada”

“No sé por qué este avión vino a volar por acá. Es realmente muy extraño”, declaró un testigo que pidió mantener el anonimato.

“Al salir vi restos. Parecía una parte de un avión”, dijo otro hombre, que afirmó trabajar en la torre Citic. Decenas de trabajadores de limpieza se encontraban cerca del perímetro de seguridad.

Una mujer dijo que se ordenó a los ocupantes de la torre evacuar por las escaleras, sin utilizar los ascensores. “Bajé corriendo decenas de plantas”, contó.

Un avión chocó contra la torre más alta de Pekín

El incidente se trató con mucho hermetismo. El viernes las autoridades locales no se pronunciaron y la Policía impedía que las personas tomaran fotos y videos y pidió a otras que borraran los que habían grabado, al tiempo que alejaba a la gente del edificio.

Se trata de un incidente inusual en Pekín, una ciudad sometida a medidas de seguridad extremadamente estrictas. “Algo así no puede pasar en Pekín. Es Pekín (...) es bastante habitual en el extranjero, pero en China no debería ocurrir”, declaró una mujer que observaba el edificio desde la calle. “Estoy realmente impactada”, sumó.

Un estudiante explicó que se desplazó hasta el lugar en cuanto empezaron a circular noticias sobre el incidente en un grupo de aficionados a la aviación en las redes sociales. De acuerdo con él, las imágenes y las publicaciones relacionadas con este incidente fueron rápidamente eliminadas de Internet.

Agencias AP y AFP.