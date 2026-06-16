Una enfermera dijo que la joven arrojada de un puente en Brasil estaba viva tras la caída

A tres días de que se conociera la noticia de la muerte de una joven de 21 años al ser arrojada sin atar desde un puente en el que hacía bungee jumping en Brasil, una enfermera que también se encontraba en el lugar para realizar el deporte extremo reveló que fue quien grabó el video que muestra el momento del trágico incidente y aseguró que la víctima se encontraba con vida luego del fuerte impacto.

La Policía Civil brasileña recibió el testimonio de Rayza Gabrieli Dias Delfino, una mujer de 26 años que también estaba en la fila para saltar cuando Rodrigues de Freitas fue lanzada con arnés pero sin las sogas correspondientes.

La profesional de la salud declaró que fue la primera persona en bajar del puente y asistir a la joven tras la caída. “Vi que respiraba con dificultad y le miré las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas —lo que puede representar una lesión cerebral—, y vi un pulso. Era muy débil, pero aún había pulso“, afirmó en una entrevista con el medio local Record.

El momento en que la joven cae desde un puente en Brasil

Dias Delfino explicó que trató de mantenerla con vida con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sin éxito. La víctima se encontraba con un arnés de seguridad sujeto al abdomen, pero sin la cuerda de seguridad que debería haberla sostenido.

Según contó, la enfermera le prestó primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia que fue solicitada por otras personas en el lugar. Al llegar, el personal médico tuvo que cortar el equipo que sujetaba a la joven accidentada para utilizar el desfibrilador. Finalmente, la muerte de Rodrigues de Freitas se constató allí minutos después.

En su testimonio, Dias Delfino declaró que era la persona número 42 en la fila para saltar. En la espera, decidió filmar a las personas delante de ella y así consiguió capturar el momento del trágico incidente.

En las imágenes se ve cómo los tres hombres ahora involucrados en la investigación cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el suelo, en donde se puede ver una superficie montañosa y con vegetación.

“No podía oír lo que le decían porque estaba a punto de saltar... Solo la estaba mirando, ni siquiera vi cómo ponían las cosas. Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘La cuerda, la cuerda’”, relató la testigo sobre el momento.

El puente desde donde cayó la víctima Google

El accidente conmocionó la zona del municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo. La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados implicados se dieron a la fuga por la zona boscosa, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero.

Según la Policía local, los detenidos declararon que sufrieron un desmayo durante el procedimiento. Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra permanecen detenidos, pero trataron de ligarse de la responsabilidad por lo sucedido. Dos de ellos dijeron que se encargaron de atar las cuerdas, pero que sufrieron un desmayo en ese momento que no les permite recordar dónde ni cuándo ocurrió el fallo. Por su parte, el tercero de los imputados por homicidio, encargado de sostener las piernas, dijo que sólo lo llamaron para ayudar con el lanzamiento.

Ahora, además de la imputación principal por homicidio doloso, los sospechosos se enfrentan a una investigación por haber tratado de ocultar las pruebas. En su declaración, la enfermera indicó que la policía no pudo encontrar la cámara que se le colocó en el pecho a la víctima para que pudiera guardar el video del salto de bungee jumping.

Dias Delfino apuntó directamente contra los trabajadores de la empresa encargada del servicio turístico, a quienes acusó de haberse llevado el aparato cuando la joven ya estaba tendida en el suelo. Otro de los testigos coincidió con este testimonio. “Cuando vi a la chica en el suelo uno de los empleados le quitó la cámara GoPro de la correa del cuello al cuerpo que ya estaba en el suelo”, afirmó Rafael Goulart en declaraciones a TV Globo.

Según la investigadora principal del caso, Andrea Danta Levy, los expertos forenses no lograron encontrar el objeto. “No se localizó el equipo. Durante los interrogatorios, nadie pudo decir dónde estaba. Sinceramente, creo que ya no está allí, considerando la cantidad de personas que luego acudieron al puente buscándola. Creo que, lamentablemente, alguien pudo haberla retirado”, añadió.