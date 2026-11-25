PARÍS.- Una fuerte ola polar afecta a gran parte de Francia. El martes 24 de noviembre, el noroeste del país europeo despertó con temperaturas por debajo de los 0° C. Las más baja se registró en la localidad de Charleville-Mézières, donde llegó a -8,2°C, algo poco habitual para el mes de noviembre.

Según informó la cadena de televisión francesa BFM TV se trató de la temperatura más baja registrada en esa ciudad desde el 6 de enero, en pleno invierno. De acuerdo con los datos de Météo-France, el servicio meteorológico francés, la mínima llegó a ubicarse 8°C por debajo de la media estacional.

🌡️ Le #froid arrive progressivement en France en fin de semaine. C'est une masse d'air froide qui se situe en Europe centrale, qui va arriver sur notre pays en flux de nord-est. Par conséquent, les températures vont se situer 5 à 8°C en dessous des normales de saison. pic.twitter.com/xN6TRUot5G — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 23, 2026

El frío intenso también afectó amplias zonas comprendidas entre la región de Hauts-de-France y las áreas montañosas del este del país. En varias localidades, los registros térmicos estuvieron entre siete y ocho grados por debajo de los valores habituales para noviembre.

En tanto, en París no se registraron valores bajo cero. Sin embargo, la capital francesa alcanzó una mínima de 2,1 °C, tres grados por debajo de la media estacional.

De cara al miércoles 25 de noviembre, existe riesgo de lluvias heladas en las regiones afectadas por el frío intenso. Este fenómeno meteorológico se produce cuando las gotas de lluvia se congelan al entrar en contacto con superficies frías, lo que genera una capa de hielo sobre calles, veredas y rutas.

Se esperan lluvias intensas en toda Francia (Foto: Captura de pantalla Metro France)

Sin embargo, los días más duros para el norte de Francia serían el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre.

Según informó The Weather Channel, en la región de Hauts-de-France, las temperaturas estarán hasta 8 °C por debajo de este umbral, superando significativamente las que se suelen observar en invierno. “Este anticipo del invierno se sentirá especialmente en las regiones del norte y del este”, explicó la cadena de televisión.