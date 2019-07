La influencer rusa Ekaterina Karaglanova

30 de julio de 2019 • 15:59

MOSCÚ.- Ekaterina Karaglanova, una joven influencer rusa que hacía furor en las redes sociales, fue encontrada en Moscú degollada dentro en una valija, con solo una liga de encaje y con las piernas colgando afuera. El cuerpo sin vida estaba en el departamento de la joven de 24 años, que se convirtió en una estrella de Instagram con sus fotos.

En el cadáver había heridas de armas blancas, entre ellas, un profundo corte a la altura de la garganta. El caso aún está en investigación, pero según los medios rusos, las autoridades no excluyen que se trate de un femicidio. Karaglanova, según el diario Moskovsky Komsomolets, mantuvo encuentros durante un tiempo con un empresario exitoso, pero después tuvo un nuevo compañero, un hombre de 50 años, con quien había planeado un corto viaje a Holanda para celebrar su cumpleaños. Hoy, la joven cumpliría 25 años. Según la policía, las cámaras a circuito cerrado registraron al exnovio, que ingresó al edificio donde vivía la joven y se fue después de unas horas.

Sin embargo, no está claro si el hombre, que pudo haber dejado Rusia en las últimas horas, está bajo investigación. En el departamento, los agentes no encontraron el arma homicida ni signos de pelea. El asesino habría limpiado la casa antes de salir para no dejar rastros, dijo una fuente cercana a la hermética investigación.

Los familiares de la víctima se alarmaron al no saber nada de la joven durante varios días. Luego, los padres llamaron al dueño del departamento que alquilaba la joven y entraron en el departamento con él el viernes pasado.

La valija con el cuerpo de Karaglanova estaba en la entrada, inmediatamente visible. El cadáver tenía la garganta desgarrada y una herida en el pecho. Al verla, el padre de la influencer se descompuso y fue necesario llamar a una ambulancia.

Karaglanova siguió los pasos de su padre y estudió para convertirse en un médica como él. Pero, por su belleza, también se hizo muy popular en Instagram, donde tenía más de 85.000 seguidores y sus admiradores la comparaban con Audrey Hepburn.

La joven, además, tenía un blog de viajes leído por miles de personas y, a menudo, publicaba en Instagram fotos de sus vacaciones en varios lugares de Europa: París, Milán y Venecia. Su última publicación fue en Corfú, una isla griega. Al parecer, la joven estaba preparando un viaje a Holanda con su nuevo novio. Según algunos investigadores, eso podría ser una pista clave, que no debería descartarse.

Agencia ANSA