Escándalo en la selección de Camerún: un jugador fue descubierto en plena infidelidad y su novia publicó el video

Una figura de una selección nacional de Camerún quedó envuelta en un escándalo de infidelidad y su pareja lo expuso con un video. Se trata de Moumi Ngamaleu, mediocampista del seleccionado del país africano, que fue denunciado en redes sociales por su exnovia, la influencer rusa Nikki Seey, luego de que lo encontrara in fraganti con otra mujer. El clip se viralizó rápidamente y todo el mundo emitió opinión sobre este episodio.

La creadora de contenido rusa hizo pública su separación del futbolista, jugador del Dinamo de Moscú y referente del conjunto nacional camerunés, tras difundir un episodio de infidelidad en un video grabado en su departamento de Moscú hace unos días. De acuerdo con medios rusos, Seey relató: “Al regresar a casa, encontré numerosos mensajes íntimos con otras chicas en el teléfono de Ngamaleu y los publiqué inmediatamente en mi canal de Telegram”. Luego de eso, el deportista habría reaccionado con violencia y la expulsó del domicilio.

El escándalo impactó en la opinión pública de Rusia

Un día después, la influencer descubrió a Ngamaleu con otra mujer en el mismo apartamento que compartían. El hecho se produjo poco después del cumpleaños del jugador. La modelo, que ya sospechaba del comportamiento de su pareja, decidió presentarse por sorpresa y confirmar sus sospechas. El escándalo creció cuando, al regresar con guardias de seguridad para retirar sus pertenencias, Seey halló a una desconocida escondida dentro de un armario. Toda la escena fue grabada y difundida en redes sociales, donde se pudo ver la discusión del futbolista con los agentes presentes.

En medio de la controversia, la joven describió la actitud de su expareja: “Es una persona profundamente infeliz, siempre absorta en sus propios pensamientos y problemas, y completamente carente de empatía o compasión. Incluso en esta situación, no mostró ninguna emoción y nunca se disculpó conmigo. Ni siquiera mostró culpa alguna; parecía completamente tranquilo”.

También reflexionó sobre la relación: “Reflexioné mucho sobre por qué nuestra relación se intensificó tanto, especialmente en los últimos dos meses, y llegué a la conclusión de que durante los primeros cuatro meses fue por su ego. Me deseaba y eso le resultaba increíblemente satisfactorio. Pero luego, al sentir mi amor incondicional perdió el interés y empezó a buscar a otras chicas”.

La mujer que fue encontrada en el departamento negó las acusaciones

La mujer encontrada resultó ser la entrenadora física Ekaterina, quien negó cualquier vínculo romántico: “¡Sí! Estuve en el apartamento y allí estaban las cosas de su ex. Pero repito, mi relación con este hombre es puramente amistosa. Por lo tanto, ninguna de estas cosas me une a este hombre”. A su vez, agregó que solo buscaba “aclarar su verdad a aquellos que solo vieron una versión y sacaron conclusiones falsas”.

El caso generó fuerte repercusión en medios rusos y entre fanáticos de Camerún. Ngamaleu, de 31 años, fue convocado por el técnico Marc Brys para enfrentar a Congo el 13 de noviembre por las Eliminatorias. En su última participación con la selección, había anotado uno de los goles del triunfo ante Mauricio en octubre. Tras este episodio, el futbolista no emitió ninguna declaración pública para aclarar lo sucedido.