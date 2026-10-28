Una mujer denunció que su marido la drogó durante 13 años para que otros hombres abusaran de ella

WINCHESTER, Inglaterra.– Una mujer británica que denunció haber sido drogada durante 13 años por su entonces marido para que otros hombres abusaran sexualmente de ella relató este miércoles, por primera vez ante un tribunal, cómo se despertaba en mitad de la noche inmovilizada, con los ojos vendados y sin recordar cómo había llegado a esa situación.

El caso, que conmociona a Gran Bretaña, recuerda al de la francesa Gisele Pelicot, cuyo juicio tuvo repercusión mundial en 2024.

Joanne Young, de 49 años y madre de tres hijos, declaró ante el Tribunal de la Corona de Winchester, en el sur de Inglaterra, donde cuatro hombres están acusados de haber participado en los abusos. Todos niegan los cargos. Su exmarido, Philip Young, de 50 años, se declaró culpable en enero de haberla drogado y violado en reiteradas ocasiones durante más de una década.

Connor Sanderson Doyle, uno de los cuatro acusados, abandona el Tribunal de la Corona de Winchester durante el juicio contra un grupo de hombres imputados por presuntos delitos sexuales cometidos contra Joanne Young GLYN KIRK - AFP

Al igual que Pelicot, Joanne Young renunció a su derecho al anonimato. La mujer, que estuvo casada durante dos décadas con Philip Young, describió cómo una relación que siempre había considerado monógama se convirtió, sin su consentimiento, en una sucesión de episodios de violencia sexual.

En las declaraciones que prestó a la policía y que fueron reproducidas durante el juicio, explicó que su marido solía sujetarla y vendarle los ojos durante las relaciones sexuales, una práctica que inicialmente aceptaba. Sin embargo, con el tiempo comenzó a despertarse atada y con los ojos cubiertos, aturdida y sin poder recordar cómo había terminado inmovilizada.

“Me despertaba con los ojos vendados y atada, y no siempre recordaba cuándo me lo habían puesto. Era como preguntarse: ‘¿cuándo pasó esto?’“, relató.

“Siempre fuimos solo nosotros dos”, había dicho sobre su relación con Philip, al que llamaba Phil. Según su testimonio, aunque al principio del matrimonio él había bromeado sobre la posibilidad de verla mantener relaciones sexuales con otra persona, ella nunca había aceptado que terceros participaran en su vida sexual.

Un desconocido en su habitación

Uno de los episodios que describió ocurrió en febrero de 2023. Después de salir a tomar algo con amigos, Joanne se acostó y se despertó durante la noche. Al quitarse la venda y las ataduras, descubrió que había un desconocido en su habitación.

“Me quedé en estado de shock. Había un hombre en mi casa y yo estaba desnuda”, declaró. Según su relato, Philip le indicó al desconocido que se agachara y este desapareció de su vista.

La mujer se refugió en el baño y, al día siguiente, le preguntó a su marido qué había ocurrido. Él le explicó que había invitado a alguien a la casa para presenciar sus relaciones sexuales.

“Estaba muy disgustada y conmocionada al saber que alguien había estado allí. Fue una intromisión absoluta, algo que jamás habría aceptado ni querido”, afirmó.

En un primer momento, Joanne creyó que se había tratado de un hecho aislado. “Pensé que había sido algo puntual”, recordó. Decidió seguir adelante con su vida y esperar que no volviera a suceder.

Su exesposo subía contenido de índole sexual de la víctima para convocar a otros hombres GETTY IMAGES

Sin embargo, el día en que su marido fue detenido, él le confesó que había compartido fotografías íntimas de ella en internet. “Fue como recibir un puñetazo en el estómago”, dijo la mujer este miércoles. “Supongo que estaba dormida, porque, si no, ¿cuándo se hicieron esas fotos?“.

También le preguntó si el episodio de febrero de 2023 había sido la única ocasión en que había invitado a otra persona. Según su testimonio, Philip la miró y respondió que no.

La mujer recordó entonces otro episodio, ocurrido años antes, en el que se había despertado aterrorizada mientras su marido le preguntaba si no le gustaría que hubiera alguien más en la habitación. En aquel momento, creyó que había sido una pesadilla.

La investigación comenzó después de que Philip Young fuera denunciado por la difusión de imágenes sexuales en internet. Durante el registro de su domicilio, la policía encontró videos en los que Joanne aparecía inmovilizada en la cama mientras otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella.

Según la acusación, Philip buscaba a los participantes a través de plataformas y foros de internet, entre ellos sitios de citas e intercambio de parejas.

Cuatro hombres en el banquillo

Los cuatro acusados que comparecen en Winchester tienen entre 32 y 62 años. Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62, están acusados de violación. Connor Sanderson-Doyle, de 32, enfrenta cargos de agresión sexual con penetración y tocamientos sexuales, mientras que Mohammed Hassan, de 38, está acusado de tocamientos sexuales.

Los hechos que se les atribuyen habrían ocurrido entre 2016 y 2023. Los cuatro niegan los cargos.

El juicio, que se prolongará durante cuatro semanas, concluirá con la evaluación de las pruebas y los testimonios. Philip Young será sentenciado una vez que termine el proceso contra los otros acusados.

El siniestro caso evoca a lo padecido por Gisele Pelicot en Francia GABRIEL BOUYS - AFP

El caso evoca el de Gisele Pelicot, la francesa que descubrió que su entonces marido, Dominique Pelicot, la había drogado durante años para que otros hombres abusaran de ella. En diciembre de 2024, él y decenas de hombres fueron condenados en Francia, en un proceso que adquirió repercusión internacional después de que Gisele renunciara a su anonimato.

Su decisión de hacer público el caso y su consigna, “que la vergüenza cambie de bando”, la convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

En Inglaterra, otro proceso por hechos similares comenzará la próxima semana en Manchester, después de que un hombre reconociera haber drogado y violado a su esposa durante más de dos décadas.

Agencia AFP y diario El País