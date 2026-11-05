Una multitud se movilizó en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank para pedir la devolución del dinero

ASUNCIÓN.- Una multitud se movilizó en Paraguay por segundo día consecutivo en el centro de Asunción como protesta por la decisión del Banco Central local de intervenir a Ueno Bank. Los manifestantes, entre ellos ahorristas, inversores y jubilados, reclamaron que sufrieron un “golpe al bolsillo”, pidieron un juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, y hubo enfrentamientos con la Policía.

Los ciudadanos -encabezados por la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS)- se congregaron este miércoles en el Panteón Nacional de los Héroes y exigieron medidas por el caso del Ueno Bank, según informó el medio local ABC Paraguay.

Incidentes entre manifestantes en Paraguay y la policía

En las protestas se vieron banderas de Paraguay y carteles con la premisa de “justicia”. Quienes se movilizaron, muchos de ellos afectados por el congelamiento de sus ahorros y fondos de jubilación, pidieron la devolución de su dinero y un juicio político a Peña, además de “cárcel” para los ejecutivos del banco implicados.

La marcha, que comenzó el martes y continuó hasta el miércoles, empezó de manera pacífica, sin embargo, en un momento, un grupo de intentó avanzar hacia la sede del Congreso Nacional y fue frenado por la Policía. Tras el bloqueo del cordón policía, los manifestantes se desplazaron a través de diferentes puntos y se produjeron empujones y corridas.

Protestas en las calles de Paraguay por el Caso Ueno Bank

También se registraron incidentes frente a la residencia presidencial Mburuvicha Róga, sobre la avenida Mariscal López. Allí, los ciudadanos exhibieron carteles mediante los cuales pidieron la devolución del fondos”, los indignados apuntaron de forma directa contra el jefe de Estado. Exigieron la devolución del dinero del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las cajas de jubilados que quedaron atrapadas en la quebrada entidad. “El Estado debe garantizar el 100% de los fondos”, expresaron.

Que pasó con el Ueno Bank

Este lunes, Ueno Bank, una entidad financiera del Grupo Vázquez, fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.

La situación es tan compleja que quienes tienen allí sus ahorros, no podrán acceder a ellos al menos por 15 días debido a que el banco está intervenido.

Los movilizantes pidieron la destitución de Peña Jorge Saenz - AP

El caso ya provocó la detención de ocho directivos del banco, la renuncia del presidente del Banco Central y el inicio de una ofensiva de sectores de la oposición para promover un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El mandatario quedó en el centro de los cuestionamientos por sus vínculos comerciales previos con el grupo propietario de la entidad.

Entre las últimas medidas, el gobierno paraguayo promulgó una ley que modifica la legislación bancaria para agilizar la entrega de recursos a depositantes de entidades en resolución. De esta manera, el BCP podrá ejecutar desembolsos de manera inmediata a los ahorristas.

En este marco, según indicó ABC Paraguay, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) pagará a cada depositante habilitado un anticipo a cuenta de la garantía de hasta 40 salarios mínimos mensuales para actividades no especificadas en Asunción.