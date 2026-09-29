Una nueva encuesta enfrentó a Lula y Bolsonaro Jr. en Brasil: la diferencia es de 0,1 puntos

SAN PABLO.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro siguen empatados estadísticamente en una hipotética segunda vuelta de cara a las elecciones de octubre, según un nuevo sondeo difundido este martes por AtlasIntel/Bloomberg.

El candidato de la derecha aventaja apenas por 0,1 puntos porcentuales al actual presidente según su última encuesta, un empate técnico dentro del margen de error. Si se celebrara una segunda vuelta, Bolsonaro obtendría el 47,7% del apoyo de los votantes, frente al 47,6% de Lula.

En un sondeo del 23 de septiembre, Lula aventajaba al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro por un 47,7% frente a un 47,4%.

En un escenario de primera vuelta, Lula obtendría el 45,3% del apoyo de los votantes, seguido de Bolsonaro (42,2%), Renan Santos (5,2%) y Augusto Curry (2%), según la encuesta del martes.

La encuesta anterior de AtlasIntel -que fue la que más cerca estuvo del resultado que obtuvo Bolsonaro padre en la primera vuelta de 2022- situaba a Lula en un 45,8% y a su rival en un 43,4% en la primera vuelta.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en las elecciones del 4 de octubre, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta el 25 de octubre.

Atlas/Intel encuestó a 5005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre.

Lula, de 80 años, disputará el domingo la primera vuelta de los comicios en que busca su cuarto mandato. La contienda se da en medio de una creciente presencia de líderes conservadores en la región, bajo la influencia de Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro.

El senador de derecha y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, junto al gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, habla con los medios durante un mitin de campaña en el Mercado Municipal de São Paulo, Brasil, el 28 de septiembre de 2026. MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El desempleo en Brasil se mantuvo en su nivel más bajo de la serie histórica en el trimestre cerrado en agosto, un dato positivo para la campaña de Lula.

La mayor economía de América Latina registró una tasa de desempleo de 5,3% en el trimestre, el más bajo para el periodo desde 2012, cuando el indicador comenzó a medirse con el método actual, informó el martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Bad Bunny en campaña

El mandatario izquierdista publicó en sus redes sociales una adaptación libre al portugués de “Lo que le pasó a Hawaii”, de Bad Bunny, artista que ha sido objeto de críticas de Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la ceremonia de firma de las nuevas directrices para el desarrollo del fútbol femenino en la Base Aérea de Brasilia, el 28 de septiembre de 2026. EVARISTO SA - AFP

Con casi siete millones de visualizaciones en redes sociales, la canción llama a “no soltar la bandera” brasileña.

Los actos de campaña de Flavio Bolsonaro suelen estar acompañados de banderas de Estados Unidos e imágenes de Trump.

En el video aparece además una imagen del presidente estadounidense con una correa atada al cuello del candidato de derecha, simulando que lo pasea como un perro, y finaliza con la voz ronca de Lula diciendo “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.

Bad Bunny incluyó esta canción que habla sobre la pérdida del territorio y la identidad cultural en el repertorio de su presentación en el último Super Bowl, cargada de dardos contra Trump.

Do Latim, Silva é a própria selva: a raiz que brota do solo, o verde que resiste e a força viva da terra.



Durante séculos quiseram diminuir a nossa gente, mas foi na garra, no suor e na dignidade que cada Silva construiu este país.



A nossa força não se curva, a nossa bandeira… pic.twitter.com/iwujl0ojq0 — Lula (@LulaOficial) September 23, 2026

Una fuente del Partido de los Trabajadores de Lula dijo que no hubo cesión de derechos por parte de Bad Bunny.

Lula afirmó la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie”. También ha advertido a Trump contra “meterse en las elecciones” en el gigante sudamericano.

Washington impuso este año dos rondas de aranceles a Brasil, lo que el gobierno de Lula calificó como un intento de interferencia electoral.

Agencias AP y AFP