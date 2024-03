Global Terrorism Index - Measuring the impact of terrorism



#1 Burkina Faso

#2 Israel

#4 Pakistan

#9 Myanmar

#16 Colombia

#29 Türkiye

#30 United States of America

#35 Russia

#67 Mexico



📩 https://t.co/XA2qtDOB3B

🗺️ https://t.co/cNU0QLydXj pic.twitter.com/CWYGnRaV5I