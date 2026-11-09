Investigadores de Paraguay intentan abrir la bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña

ASUNCIÓN.– Investigadores paraguayos buscan opciones para abrir una bóveda hallada en la residencia del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, a 50 km de Asunción, durante un allanamiento relacionado con la investigación del colapso del Ueno Bank que precipitó la destitución y detención del ahora exmandatario, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía y la policía no lograron acceder a la caja fuerte de alta seguridad durante el operativo del domingo.

ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA



➡️La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de… pic.twitter.com/vXwlaQ1CKU — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

Según el diario ABC Color, la caja fuerte, ubicada tras una pared falsa, cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de fabricación israelí. El acceso requiere códigos y varias verificaciones, incluido el reconocimiento del iris del propietario, que hasta el momento no ha tenido éxito.

El objetivo de los investigadores es desbloquear el dispositivo y verificar el contenido de la caja fuerte.

Según el diario paraguayo, se barajan distintas alternativas para acceder a la bóveda, incluida la detonación o el traslado de la ex primera dama para intentar abrirla.

Según señaló el fiscal Christian Benítez, hasta el momento solo se pudo abrir una primera puerta, pero no logran superar una segunda barrera de seguridad para acceder a la bóveda.

Allanaron una casa de Peña en Paraguay y encontraron una bóveda oculta (ABC Paraguay)

El fiscal descartó por el momento el traslado al expresidente preso del Regimiento Escolta Presidencial a su domicilio para lograr acceder a la bóveda. “De momento, [llevar a Peña] todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, dijo.

Sin embargo, sí contempla llevar a la ex primera dama, Leticia Ocampos, para intentar acceder, aunque no tiene confirmado que ella tenga los permisos necesarios.

Así fue el allanamiento en la casa de Peña (ABC Paraguay)

“Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”, dijo Benítez. La citación de otros familiares para intentar entrar es otra de las opciones, aunque aclaró que ellos “no están obligados a colaborar”.

Otra alternativa, más arriesgada, es la de una detonación controlada para abrir la estructura “si es que no hay otra manera de abrir”, aunque esta posibilidad todavía está sujeta a la evaluación de especialistas.

El fiscal mencionó que los investigadores manejan la hipótesis de que el compartimento podría funcionar como una habitación de seguridad. “Se sostiene que podría ser una habitación de pánico”, señaló.

Fotografía cedida por la Fiscalía de Paraguay de fiscales en un allanamiento a la casa del expresidente de Paraguay Santiago Peña ABC Color

“[La detonación] es un análisis nada más, los expertos van a ser los que nos van a decir cuál es la mejor manera de poder abrir eso. Todavía no hay una postura concreta, pero sí estamos trabajando con personas que nos van a poder guiar para buscar la mejor manera de poder abrir esa segunda compuerta”, expresó.

El principal interrogante es cuáles son los eventuales daños que podría ocasionar la detonación, no solo en los elementos guardados dentro de la habitación sino incluso en la casa. Sobre la bóveda se encuentra una pileta y la propiedad está asentada en una zona de terreno elevado.

Mansión bajo la lupa

La mansión allanada está bajo la lupa de la justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción.

Las cuotas mensuales equivalían a unos 38.000 dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

Santiago Peña, la semana pasada, antes de su detención HANDOUT - X account of Paraguayan Presiden

El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da “por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, informó la fiscalía en un comunicado.

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

Agencias ANSA y AFP