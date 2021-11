¿Una perforación dañó al edificio de Surfside? Surgen nuevos datos que dan más indicios del derrumbe

MIAMI.- Mientras avanzan las investigaciones que se están realizando por el derrumbe del edificio de Miami en junio pasado, se conoció ahora un informe sobre los daños estructurales que causaron en la Champlain Towers South las vibraciones en la construcción de otra torre vecina en 2016, y que si bien no determinaron la caída del edificio, habrían contribuido a su debilitamiento.

“En marzo de 2016 los vecinos de la torre de condominios Champlain Towers South inundaron las líneas telefónicas de quejas para denunciar la actividad de construcción en el proyecto vecino Eighty Seven Park, que sacudió las paredes, provocó el cierre de la pileta y cubrió los balcones de polvo”, señaló el diario The Miami Herald, según un reporte al que tuvo acceso.

Precisamente, los videos del derrumbe de la madrugada del 24 de junio, que dejaron 98 muertos y 11 heridos, muestran que la pileta de la planta baja y la terraza que la rodeaba se derrumbaron sobre el garage subterráneo de la Champlain Towers South.

La Eighty Seven Park, se ve atrás de los restos de la Champlain Tower Joe Raedle - Getty Images North America

En 2016 se habían colocado dos sismógrafos en la planta baja del complejo para medir las vibraciones que se producían mientras se perforaban los cimientos en el proyecto vecino de la torre Eighty Seven Park. Y los niveles de vibración registrados estuvieron por encima de los límites usados por la Administración Federal de Transporte (FTA) para evitar daños en el hormigón armado.

Sin embargo, el doctor Manoj Chopra, ingeniero geotécnico de la Universidad del Centro de la Florida (UCF), indicó que de ninguna manera se puede atribuir a aquellas vibraciones de cinco años antes la caída de la torre en junio pasado. “Lo que las vibraciones habrían hecho es agravar la situación” de una torre con severas fallas estructurales, dijo.

Pero en momentos en que hay en marcha multimillonarios juicios para determinar culpas e indemnizaciones, la cuota de responsabilidad de los constructores de la torre vecina a Champlain Tower comienza a jugar un rol fundamental. Así, Eighty Seven Park está incluido entre las 40 demandas que existen en reclamo de indemnizaciones, dijo un vocero del equipo urbanizador.

Sin embargo, los expertos están viendo que es probable que no haya sido una sola la causa del daño en la losa, sino que fue más bien el resultado acumulado de varios factores de tensión, dijo Dawn Lehman, profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad de Washington. Y solo uno de esos factores podrían haber sido las rajaduras que provocaron las vibraciones de la Eighty Seven Park. Pero las mediciones sismográficas están “justo en el límite”, según Eduardo Kausel, profesor jubilado del Instituto Tecnológico de Massachusetts especializado en dinámica de suelos. “Dudo mucho que eso haya tenido algo que ver con los daños estructurales”, dijo Kausel a The Miami Herald.

Champlain Towers South Miami Joe Raedle - Getty Images North America

El reporte de vibraciones que fue realizado por GeoSonics, detalló 35 lecturas entre el 3 de marzo de 2016 y el 14 de marzo de 2016. Todas, excepto seis, superaron un nivel de 0,5 pulgadas por segundo. El nivel de 0,5 pulgadas por segundo -una medida del movimiento de los sedimentos en un lugar determinado- se basó en estudios de la Oficina de Minas de Estados Unidos que descubrieron que una vibración constante a ese nivel puede causar daños cosméticos en el yeso. Pero se considera que las vibraciones deben superar las 3 pulgadas por segundo para que haya daños en el bloque de concreto y el mortero. Y los valores registrados en ningún momento superaron una pulgada por segundo.

Pero los abogados de las víctimas del derrumbe dicen que es demasiado pronto para hacer afirmaciones taxativas sobre la vinculación entre las vibraciones del Eighty Seven Park y el derrumbe. El miércoles de la semana pasada, los abogados de los constructores entregaron el reporte a los abogados de las víctimas como parte de una orden judicial de entrega de documentos. Stuart Grossman, abogado y enlace de un grupo de abogados que representan a las víctimas, dijo el jueves que un equipo de expertos contratado por el grupo está revisando ahora el informe.