Le prestó a su novia un lujoso departamento de 6,2 millones en Miami, pero no era de él: lo demandaron

La anestesióloga Fatma Haiderzad vivió gratuitamente entre 2022 y 2024 en un departamento valuado en 6,2 millones de dólares en el Turnberry Ocean Club, en Sunny Isles, dentro del área metropolitana de Miami. Su pareja, el asesor de inversiones Tyron Birkmeir, se presentó como dueño del inmueble. Ahora, la empresa Sphere Mia, propietaria legal del condominio, le exige a Haiderzad una indemnización.

Cómo se produjo la ocupación del departamento en Miami

Haiderzad, de 39 años, se mudó al condominio a partir de una gestión realizada por Birkmeir. El reclamo judicial de la empresa propietaria del departamento, Sphere Mia, sostiene que le solicitaron al hombre que comprara el complejo como una inversión.

El condominio de Miami incluía beneficios exclusivos valuados en US$115 mil anuales Zillow

Sin embargo, tiempo después descubrieron un problema: Birkmeir había permitido a Haiderzad quedarse en uno de los departamentos durante dos años sin pagar alquiler. La unidad en la que residió la anestesióloga tiene tres habitaciones y cuatro baños.

Según la presentación judicial, la demanda contra Haiderzad es por enriquecimiento injusto al haber ocupado el inmueble de Sunny Isles. La querella señala que pretende “una indemnización por daños y perjuicios equivalente al valor razonable del alquiler” correspondiente a los dos años de uso.

La demanda también apunta contra el precio por el que se vendió el condominio de Miami

En paralelo a la ocupación de una unidad, la presentación judicial también apunta a una maniobra por la que habría inflado el precio de la venta.

De acuerdo con el expediente, la compañía confió en Birkmeir y no cuestionó la valoración del inmueble en el momento de la compra. Sin embargo, con el tiempo detectó que el precio había sido inflado.

La mujer enfrenta una acusación por enriquecimiento injusto

La compañía señala como culpable a la empresa inmobiliaria BRG International y a su director ejecutivo, Matías Alem, por haber elevado el valor con el objetivo de incrementar su comisión.

Por otra parte, el condominio de Miami incluía una membresía a clubes sociales y de golf con un valor de US$115 mil anuales. Según la demanda, Birkmeir se apropió de ese beneficio en lugar de transferirlo al propietario real de la unidad.

El perfil de la pareja implicada en la operación del condominio

Birkmeir, de 56 años, es ciudadano suizo y nació en Sudáfrica. Afirma controlar activos por US$5000 millones a través de su empresa Lurra Capital, que tiene sede en Zúrich y se presenta como una firma global de inversión por invitación, explicó a New York Post.

La firma es patrocinadora de la Hexagon Cup, un torneo de pádel respaldado por celebridades, entre ellas Eva Longoria y Andy Murray. Además, en 2022 la empresa adquirió un edificio de departamentos de lujo en Miami por US$42 millones.

Tyron Birkmeir compró un condominio de lujo en Miami como intermediario y le permitió a su novia quedarse en un departamento sin pagar Tyron Birkmeir gentileza New York Post

Haiderzad, por su parte, es originaria de Missouri y se graduó como enfermera en 2010. Se especializó en anestesiología alrededor de 2015, se trasladó a Chicago y luego a Miami cerca de 2020, y figura en algunos sitios como vicepresidenta senior de Lurra Capital.

La situación de los acusados en Miami y la respuesta legal

Sphere Mia, Inc. denuncia a BRG International y Matias Alem por fraude y violación de deberes estatutarios al inflar el precio de compra en aproximadamente US$1.000.000 y ocultar beneficios personales destinados a Birkmeir. Este último es señalado como el presunto orquestador del esquema, pero no figura legalmente como demandado.

Un abogado de Alem declaró a New York Post que las acusaciones dirigidas a su cliente ”carecen de fundamento”. La defensa solicitó el sobreseimiento y afirmó que “el demandante no ha aportado ni una pizca de evidencia” que vincule a Alem con irregularidades en la transacción.