Una periodista sufrió una caída al intentar atrapar una pelota lanzada por Sheinbaum y la presidenta interrumpió el acto

CIUDAD DE MÉXICO.- La habitual conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conocida como “mañanera” vivió un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre asistentes y usuarios de redes sociales.

En una dinámica relacionada con la promoción del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca, una periodista sufrió una caída cuando intentaba alcanzar uno de los balones que eran lanzados por la mandataria hacia la zona destinada a los representantes de los medios de comunicación.

La caída de una periodista durante La Mañanera de Sheinbaum

El incidente ocurrió frente al estrado en un momento que rompió con el protocolo habitual de la conferencia. La escena fue captada por las cámaras que transmitían el encuentro y generó una inmediata reacción entre los presentes debido al fuerte impacto que provocó el accidente.

Durante varios segundos predominó la preocupación mientras compañeros reporteros y personal de apoyo se acercaban para verificar el estado de la comunicadora.

La propia presidenta interrumpió la actividad en cuanto observó lo sucedido. De acuerdo con las imágenes difundidas, Sheinbaum se aproximó al lugar donde cayó la reportera para cerciorarse de que se encontrara en buenas condiciones. La reacción llamó la atención debido a la rapidez con la que se atendió la situación en medio de una conferencia que transcurría con normalidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional Fernando Llano - AP

Aunque el momento generó tensión inicial, la situación terminó sin consecuencias mayores. Tras recibir ayuda para ponerse de pie, la reportera confirmó que se encontraba bien, lo que permitió que el ambiente recuperara la tranquilidad.

Poco después, el episodio comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron tanto la caída como la respuesta inmediata de quienes se encontraban en el recinto.

Represión en el Mundial

En su alocución posterior, Sheinbaum descartó “caer en la provocación” de reprimir las protestas que protagoniza un grupo de maestros a días del inicio del Mundial.

Manifestantes irrumpen en el Ministerio de Educación durante una protesta de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México HAARON ALVAREZ - AFP

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, ha amenazado con movilizaciones masivas durante el torneo.

Manifestantes llegaron por la mañana de este jueves a la sede de la secretaría de Educación, donde desprendieron señales de tránsito y las lanzaron por encima de la reja del edificio, reforzada con láminas de latón.

Agentes de policía extinguieron un incendio en la Secretaría de Educación durante una manifestación de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México HAARON ALVAREZ - AFP

Miembros de seguridad respondieron desde el interior del edificio rociando polvo blanco similar al de los extintores, usado con frecuencia por la policía para dispersar manifestaciones.

Agencias AFP y AP