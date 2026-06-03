Una protesta estudiantil contra los recortes de Kast termina con violentos choques en Santiago

SANTIAGO, Chile.– La primera marcha universitaria contra el gobierno de José Antonio Kast, terminó este miércoles con enfrentamientos a piedrazos de los estudiantes contra la policía antimotines que terminó dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos.

La manifestación en Santiago ocurrió dos días después de que el presidente anunciara un proyecto para crear un registro de “vándalos” contra quienes ataquen a la policía, funcionarios de salud o dañen monumentos, con el fin de quitarles beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una marcha estudiantil contra los recortes sociales impulsados por el presidente chileno José Antonio Kast en Santiago RODRIGO ARANGUA - AFP

Con gritos de “la educación pública se defiende”, miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales marcharon para protestar contra los recortes al presupuesto educativo y las reformas anunciadas recientemente por la administración de Kast, que prevé una reducción de los recursos para programas claves de diversos ministerios, en especial los de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo.

Kast asumió las riendas del país el 11 de marzo pasado con la promesa de recortar unos 6000 millones de dólares en 18 meses a fin de mejorar las cuentas fiscales. Para ello, ordenó un ambicioso plan de ajuste que incluye un recorte de cerca del 3% en los presupuestos de los ministerios. La medida ha generado críticas no solo de la oposición sino también de sectores del propio gobierno.

La protesta fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y fue respaldada por el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora Feminista 8M, entre otras organizaciones.

Miles de escolares, universitarios y profesores marcharon en la mañana por la céntrica avenida Alameda, pero la policía evitó con gases lacrimógenos y chorros de agua que avanzaran hacia el palacio presidencial. Los estudiantes respondieron lanzándoles piedras. Los disturbios llevaron al corte de diversas calles y el cierre de estaciones de metro.

“El gobierno buscó provocar esto, buscó generar esta situación para justificar la represión”, denunció el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, desde la marcha.

Aunque la policía no emitió aún un reporte de los enfrentamientos, que duraron alrededor de una hora, la agencia AFP observó al menos una decena de detenidos, entre ellos una mujer que terminó con su rostro ensangrentado.

“No más recortes, no es ajuste es robo” o “con los recortes, la salud no pasa de agosto”, decían algunas de las pancartas que levantaban los manifestantes.

Uua hoguera encendida por manifestantes tras una marcha estudiantil contra los recortes sociales impulsados por el presidente chileno José Antonio Kast en Santiago RODRIGO ARANGUA - AFP

Kast, abogado de 60 años, asumió en marzo con la promesa de imponer recortes de los gastos del Estado para equilibrar las cuentas fiscales e impulsar la economía. Apenas inició su mandato ordenó una reducción del 3% en los gastos de todos los ministerios.

“Es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que reciben los beneficios sociales, no la gente que tiene plata”, se quejó Romina Cuevas, una profesora de 47 años.

Recorrido no autorizado

El enfrentamiento entre manifestantes y policías se produjo luego que la multitud intentó avanzar por un recorrido que no había sido autorizado.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, llamó a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) a respetar el trazado que se aprobó finalmente tras la modificación del recorrido solicitado originalmente.

La policía arroja agua a los manifestantes durante una marcha estudiantil contra los recortes sociales impulsados por el presidente chileno José Antonio Kast en Santiago RODRIGO ARANGUA - AFP

Pero los estudiantes decidieron mantener el punto de convocatoria original (Plaza Baquedano) desoyendo a la autoridad, lo que provocó la intervención de Carabineros, quienes usaron gases y carros hidrantes para contener a la multitud que intentó marchar por el trazado no autorizado.

La Confech acusó que las políticas impulsadas por el gobierno continúan debilitando las condiciones de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

Agencias AP, AFP y ANSA