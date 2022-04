“Uno entre 200 millones”: el rarísimo caso de los trillizos idénticos que nacieron en Inglaterra

Gina Dewdney y su esposo Craig se sorprendieron cuando los médicos del Hospital de Mujeres de Liverpool les dijeron que sus trillizos idénticos, concebidos de forma natural, eran algo tan raro. El caso es rarísimo porque la mayoría de los trillizos se conciben a través de fertilización in vitro (IVF).

Pero, además, los bebés compartieron la misma placenta, lo cual también es extremadamente raro. Jimmy, Jensen y Jaxson están ahora celebrando su primer cumpleaños. “Ya pasaron por mucho en sus pequeñas vidas, por lo que será una gran celebración para ellos y para nosotros también”, le dijo Gina Dewdney a la BBC.

“Ser madre es el mejor trabajo que he tenido. Es el trabajo más difícil sin duda, pero ahora me encanta, incluso a pesar de la falta de sueño y las visitas al hospital. Es difícil, pero me encanta, de verdad”. La mamá cuenta que al principio tenía “una corazonada” de que iba a tener gemelos.

Eso se confirmó con un escáner a las 13 semanas. Pero entonces, la pareja vio aparecer una tercera cabeza en la pantalla. “A los 20 minutos de la exploración, Craig dijo ‘¿es esa una tercera cabeza?’ y hubo silencio”, señala Gina. “El especialista dijo que en 25 años de escaneo nunca habían visto trillizos, y que además los tres compartían una placenta, lo cual es extremadamente raro”.

Los bebés pasaron seis semanas en cuidados intensivos neonatales después de que nacieron Gina Dewdney

El papá, Craig, de 35 años, dice: “Yo solo pensaba ‘¿cómo va a funcionar eso de cargarlos?’ Y también pensaba que serían muchos pañales”. Los trillizos nacieron de forma prematura por cesárea con minutos de diferencia. Y pasaron seis semanas en el hospital antes de irse a casa.

Gina, de 34 años explicó que había 30 médicos en la sala de partos porque cada bebé tenía que tener su propio equipo neonatal. El embarazo fue considerado de “alto riesgo” porque cuando los bebés comparten la misma placenta hay más probabilidades de enfrentar problemas porque los nutrientes y los alimentos de la madre deben dividirse en tres partes.

Rutina planificada

La pareja afirma que ahora ya establecieron una rutina cuidadosamente planificada. “Si no están sincronizados, incluso con 20 minutos de diferencia, pones a uno a domir y luego el otro se despierta y entonces ese puede despertar al bebé que acaba de quedarse dormido”, cuenta Craig Dewdney.

La pareja comparte su rutina diaria con sus 20.000 seguidores en Instagram BBC Mundo

“La hora de comer es interesante. Yo me pongo a limpiar mientras Gina los alimenta, o si Gina les da de comer con cuchara a dos de ellos, yo le doy de comer al otro. Se trata de aprender a trabajar con ellos”. La pareja creó la página de Instagram “Cheshire Triplets” (Trillizos de Cheshire) para compartir sus rutinas diarias que tiene casi 20.000 seguidores.

“Hay mucho interés de personas de todo el mundo que van a tener trillizos o mellizos”, cuenta Gina Dewdney. “Solo quieren saber trucos de la vida, cómo hacer las cosas, cómo me las arreglo con tres, así que lo que surgió de aquí fue algo realmente positivo”.