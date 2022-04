Noelia Marzol siempre se ubicó entre las celebridades más activas en las redes sociales pero, desde que nació Donatello, su perfil se convirtió en un mosaico conformado por los mejores momentos del bebé. Con tiernas fotos y dulces videos, ella registra el crecimiento del niño -quien tiene apenas diez meses- así como también las cálidas escenas familiares. Sin embargo, tanta felicidad suele verse avinagrada por comentarios negativos de partes de sus seguidores pero, lejos de ignorarlos, decidió responder.

Noelia Marzol se defendió de las críticas por una costumbre con su bebé

A mediados de mayo del 2021, Noelia y su marido, Ramiro Arias, sumaron un nuevo integrante al hogar que construyeron juntos. Tras varios meses de mucha espera y emoción, Donatello llegó en medio de la noche para cambiar sus vidas para siempre. “Soy intensamente feliz. Gracias a todos por los mensajes. Me tomé unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo”, escribió la bailarina ese mismo día en la publicación que subió para dar la feliz noticia.

A partir de ese momento, su perfil de Instagram se convirtió el medio elegido para registrar el crecimiento de su bebé y, también, como es la vida dentro de la familia. De esta manera, se dedicó a hablar sobre las primeras veces de su bebé y sobre su experiencia con la maternidad a través de diversos posteos.

Noelia Marzol, Donatello y Ramiro Arias, una familia feliz (Foto: Instagram)

“¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos? ¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo. A veces, cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es ‘sacrificado’, pero la recompensa es tan grande que no vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”, escribió el primer Día de la Niñez que pasó junto a Donatello.

Ella abrió las puertas de su intimidad para compartir su cotidianidad con sus más de 2 millones de seguidores y, aunque eso la ayudó a construir un gran vínculo con ellos, también la llenó de comentarios negativos. Los usuarios de las redes no dudan en dejar sus furas opiniones en las cuentas de otros -especialmente si se trata de celebridades- y Marzol no fue la excepción.

Uno de los aspectos que más juzgaron sus seguidores fue la costumbre de darle a Donatello besos en la boca, práctica muy común en muchas familias pero que para otras es considerado como algo raro e, incluso, malo. A sabiendas de esto, la ganadora de La Academia (eltrece) subió un video en donde se mostró muy mimosa con su bebé y, antes de que llegaran los haters, decidió referirse a ese tema.

Noelia Marzol junto a su hijo Donatello y su marido Ramiro Arias (Foto: Instagram/@noeliamarzolok)

“Mimosón de mamá. Necesito que seas así de mimoso hasta que tenga 70 años”, escribió encima de la filmación en donde se ve a Doni acostado mientras ella le llena la cara de caricias mientras, de fondo, se la escucha decirle que lo ama. Finalmente, aclaró: “Y para todas las que me tratan de patológica porque beso a mi bebé en la boca, este video de mi bebé y yo patológicamente felices”. Y sin darle más entidad a quienes la critican, continuó con la programación usual de escenas familiares cargadas de dulzura.