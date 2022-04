Una docente acuñó una fortuna secreta durante años y, antes de morir, tuvo un inesperado gesto

Genevieve Via Cava, oriunda de Nueva Jersey, Estados Unidos, dedicó su vida a la docencia y trabajó durante más de 40 años en el Distrito Escolar Dumont. En 2011, cuando tenía 89 años, murió. Para los que la conocieron, siempre fue una maestra de raza, humilde, entrañable y abocada por completo a su trabajo. Sus gustos no se salían de la norma: alguna cena en un restaurante cada tanto, ropa cuando era necesario y una salida con amigos; cuentas dividida y gastos calculados. Su vida se centraba en la educación y su tiempo libre era muy sencillo a simple vista.

Cuando murió, los que alguna vez la conocieron sintieron el dolor por la pérdida y la despidieron con lágrimas y homenajes. El tiempo pasó y sus abogados y la Justicia local empezaron el proceso de liquidación de su patrimonio que culminó hace apenas unos días.

Así, en abril de 2022 se enteraron que había acuñado una fortuna de US$1.000.000 y que había decidido donarla por completo al distrito educativo donde trabajó. El cheque se entregó a la Junta de Educación de Dumont y lo recibió el superintendente de distrito.

“Nunca hubiéramos imaginado que ella hubiera amasado esa cantidad de dinero. Me dijo una vez que planeaba dejar algo para ayudar a los estudiantes pero... ¿Un millón de dólares? Es increíble”, comentó Emanuele Triggiano, superintendente del distrito, en diálogo con People.

Tras su muerte, dejó todo su dinero al distrito escolar donde trabajó por más de 40 años (Foto: Captura de video) People

Genevieve enviudó en 1990 y no tuvo hijos. Se desempeñó como docente 1945 y enseñó en varias escuelas del condado de Bergen, siempre en Nueva Jersey. Compraba ropa con descuento y se había hecho amiga del dueño de una tienda de indumentaria cercana a su casa. Él tampoco sabía que su amiga era millonaria. “Siete años antes de morir me dijo que quería que yo manejara su testamento. Me llamaba y me decía ‘voy a dejar US$100.000 al Ejército de Salvación, US$100.000 a cada refugio de animales’. Ciertamente tenía un corazón generoso”, recordó el comerciante llamado Richard Jablonski.

“Ella era muy inteligente. Conocía de finanzas. Se emocionaría al saber que solo con los intereses de su donación se podrá pagar una beca todos los años. Era una maestra estricta pero amaba a los chicos, significaban todo para ella y ahora su legado vivirá por siempre”, le dijo una fuente cercana a la institución educativa al mencionado medio.

Su muerte fue repentina, rápida. La ambulancia no llegó a tiempo y murió a los pocos minutos. “Estaba a dos cuadras del hospital cuando recibí una llamada diciendo que había fallecido de sepsis”, relató Jablonski. La mujer nunca se quejó y siempre rechazó la ostentación y el gasto. Quizás su excesivo ahorro haya sido un tema de debate durante sus años de vida pero hoy, a diez años de su muerte, ese ahorro le permitirá al distrito financiar “una o dos becas anuales de US$25.000 en perpetuidad”, según Triggiano y a lo consignado por People.